Parigi-Nizza 2025, tappa di oggi Vichy-La Loge des Gardes: orari, percorso, favoriti. È il momento del primo arrivo in salita

La Parigi-Nizza 2025 si prepara ad affrontare la quarta tappa. La cronometro a squadre di ieri è stata vinta dalla Team Visma | Lease a Bike e ha consegnato la maglia di leader della classifica generale allo statunitense Matteo Jorgenson. La carovana parte da Vichy e arriva a La Loge des Gardes dopo 163,4 chilometri e il primo arrivo in salita della corsa. Scopriamo nel dettaglio la frazione percorso, favoriti e programma.

PERCORSO

Ci sarà da lavorare per i corridori che affronteranno quattro gran premi della montagna di terza categoria, uno di seconda, la Côte du Canon (3,5 chilometri al 6,5 % di pendenza media), e arriveranno a La Loge des Gardes, salita di prima categoria lunga 6,7 chilometri con una pendenza media del 7,1%.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA PARIGI-NIZZA 2025

Mercoledì 12 marzo-Quarta tappa Vichy-La Loge des Gardes(163,4 km)

Orario di partenza: 12:30

Orario di arrivo: 16:30 circa

PARIGI-NIZZA 2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: ore 15.45 in abbonamento su Eurosport 2 HD. Raisport dalle 16.05

Diretta streaming: dalle 14.45 su Discovery+; Sky Go, NOW e DAZN (per il canale Eurosport 2). RAI Play (dalle 16:05)

Diretta Live testuale: OA Sport.

FAVORITI

Prevedibile pensare che sarà battaglia tra gli uomini di classifica fin dalle prime battute. La Team Visma | Lease a Bike può contare sulle sue punte di diamante, il leader Matteo Jorgenson e il danese Jonas Vingegaard, che occupano al momento le prime due posizioni della classifica e dovrà prodigarsi per respingere gli attacchi degli avversari. Sembra ampiamente ipotizzabile che la UAE Team Emirates-XRG, la grande delusa della giornata di ieri, si renda protagonista di una corsa d’attacco per provare a ridisegnare le gerarchie della gara. Il portoghese Joao Almeida potrebbe essere il prescelto per piazzare la stoccata decisiva dopo aver sfruttato il lavoro del duo Brandon McNulty – Jhonatan Narváez. La Team Jayco AlUla, grande protagonista della prova a squadre, proverà a creare le migliori condizioni per concedere all’australiano Ben O’Connor di recitare un ruolo da protagonista. Da seguire con particolare attenzione la prova del colombiano Santiago Buitrago. L’alfiere della Bahrain-Victorious, trionfatore nella Volta a La Comunitat Valenciana, è elemento in grado di qualsiasi tipo di impresa quando la strada inizia a salire.