Tirreno-Adriatico 2025, Jonathan Milan vince quasi per distacco la volata di Follonica!

È ancora Italia alla Tirreno-Adriatico 2025: seconda vittoria in due giorni per il Bel Paese che nella prima frazione in linea, con arrivo in quel di Follonica, vede trionfare Jonathan Milan allo sprint. Terzo successo di tappa alla Corsa dei due Mari per l’atleta della Lidl-Trek, che oggi non ha lasciato scampo agli avversari.

Pronti, via ed è andato all’attacco in solitaria Manuele Tarozzi (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè), praticamente al chilometro 0. Lunga cavalcata per il corridore italiano, al vento, poi raggiunto, dopo un centinaio di chilometri, dalla coppia formata da Davide Bais (Team Polti VisitMalta) ed Alessandro Tonelli (Team Polti VisitMalta).

I tre si sono dati cambi regolari, ma non hanno potuto resistere alla rimonta del plotone guidato dalle squadre dei velocisti. Velocità altissime sul finale ed anche alcune cadute che hanno tirato fuori uomini di lusso come Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla), scombinando i piani di diverse squadre.

A sbagliare non è stata la Lidl-Trek che ha lanciato al meglio Jonathan Milan: l’azzurro ha vinto praticamente per distacco, dominando in lungo e in largo. Seconda posizione per Maikel Zijlaard (Tudor Pro Cycling Team), terzo invece Paul Penhoet (Groupama – FDJ). In top-10 anche Simone Consonni, quinto dopo aver lanciato la volata a Milan, ed Enrico Zanoncello (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè), decimo.