Pagelle Tirreno-Adriatico 2025: Jonathan Milan fa il vuoto, ci si aspettava di più da Kooij

PAGELLE SECONDA TAPPA TIRRENO-ADRIATICO 2025

Jonathan Milan, voto 10: il lavoro della Lidl-Trek, che ha ringraziato nel dopo gara, è stato eccezionale. Lui però poi ci mette nel suo: parte a 200 metri dal traguardo e stacca di ruota tutti i rivali, vincendo praticamente per distacco. Tutto anche troppo facile per lui. È uno dei migliori tre velocisti al mondo, si può sognare.

Maikel Zijlaard, voto 8: non è un velocista puro, ma il neerlandese della Tudor Pro Cycling Team quando trova la volata giusta riesce ad ottenere piazzamenti di lusso (ed anche una vittoria al Giro di Romandia dell’anno scorso). Oggi è secondo alle spalle di Milan.

Paul Penhoët, voto 7,5: in crescita il classe 2001, per ora spesso piazzato in carriera. Una terza piazza di qualità per il corridore della Groupama – FDJ.

Olav Kooij, voto 5,5: era il secondo favorito per lo sprint odierno, lo approccia praticamente alla ruota di Milan, ma non ne ha per confrontarsi alla pari con il fenomeno tricolore, accontentandosi della quarta piazza.

Simone Consonni, voto 8: il suo lavoro oggi è stato eccellente per lanciare Jonathan Milan. La soddisfazione è doppia, visto che riesce a chiudere lo sprint anche al quinto posto.

Juan Ayuso, voto 7: anche in una tappa banale, quasi di trasferimento, l’iberico mette in chiaro le cose andandosi a prendere un secondo di abbuono al traguardo volante.