Classifica Parigi-Nizza 2025: Jorgenson nuova maglia gialla, Vingegaard guadagna su tutti i rivali

Va in archivio con la vittoria della Visma | Lease a Bike la cronosquadre valevole come terza tappa della Parigi-Nizza 2025. La formazione olandese ha rispettato il pronostico della vigilia, realizzando la miglior prestazione assoluta nella prova contro il tempo sulla distanza di 28,4 chilometri con partenza a Magny-Cours e arrivo a Nevers.

L’americano Matteo Jorgenson, il primo a tagliare il traguardo della squadra, è diventato così il nuovo leader della classifica generale con un margine di 6″ sul compagno Jonas Vingegaard. Giornata positiva dunque per il danese, che ha guadagnato tempo prezioso nei confronti degli avversari sulla carta più temibili per la maglia gialla in vista delle prossime tappe. Ben O’Connor paga 21″ dalla vetta, Aleksandr Vlasov 31″, Mattias Skjelmose 36″ e Joao Almeida 48″.

CLASSIFICA GENERALE PARIGI-NIZZA 2025 (3A TAPPA)

1 JORGENSON Matteo Team Visma | Lease a Bike 8:13:52

2 VINGEGAARD Jonas Team Visma | Lease a Bike 0:06

3 MATTHEWS Michael Team Jayco AlUla 0:21

4 O’CONNOR Ben Team Jayco AlUla ,,

5 VLASOV Aleksandr Red Bull – BORA – hansgrohe 0:31

6 LIPOWITZ Florian Red Bull – BORA – hansgrohe ,,

7 SCHMID Mauro Team Jayco AlUla ,,

8 ZWIEHOFF Ben Red Bull – BORA – hansgrohe 0:34

9 SKJELMOSE Mattias Lidl – Trek 0:36

10 SHEFFIELD Magnus INEOS Grenadiers 0:38

11 FOSS Tobias INEOS Grenadiers 0:39

12 POWLESS Neilson EF Education – EasyPost 0:40

13 ARENSMAN Thymen INEOS Grenadiers ,,

14 STEINHAUSER Georg EF Education – EasyPost 0:42

15 NARVÁEZ Jhonatan UAE Team Emirates – XRG 0:44

16 PARET-PEINTRE Aurélien Decathlon AG2R La Mondiale Team 0:45

17 BISSEGGER Stefan Decathlon AG2R La Mondiale Team ,,

18 ALMEIDA João UAE Team Emirates – XRG 0:48

19 GALL Felix Decathlon AG2R La Mondiale Team ,,

20 SCOTSON Callum Decathlon AG2R La Mondiale Team ,,

21 LEMMEN Bart Team Visma | Lease a Bike ,,

22 MCNULTY Brandon UAE Team Emirates – XRG 0:50

23 ARMIRAIL Bruno Decathlon AG2R La Mondiale Team 0:51

24 ROMEO Iván Movistar Team 0:55

25 BARTA Will Movistar Team ,,

26 CASTRILLO Pablo Movistar Team ,,

27 SOBRERO Matteo Red Bull – BORA – hansgrohe ,,

28 SCHACHMANN Maximilian Soudal Quick-Step 0:57

29 VAN WILDER Ilan Soudal Quick-Step ,,

30 PEDERSEN Mads Lidl – Trek 1:01