Parigi-Nizza 2025, tappa di oggi Nice-Auron: orari, percorso, favoriti. Parte l’assalto a Jorgenson

La Parigi-Nizza 2025 si prepara ad affrontare la settima tappa. La frazione di ieri è stata vinta da Mads Pedersen della Lidl-Trek e ha consolidato la maglia di leader della classifica generale dello statunitense Matteo Jorgenson. La carovana parte da Nice e arriva ad Auron dopo 109,4 chilometri che si concludono con l’arrivo in salita. Scopriamo nel dettaglio la frazione con percorso, favoriti e programma.

PERCORSO

I corridori affrontano nei primi chilometri la Côte d’Aspremont, salita di 9,3 chilometri al 4,9% di pendenza media. Il percorso continua con una serie di saliscendi per poi proporre una strada che inizia gradualmente a salire fino al traguardo finale. La salita di Auron, 7.3km al 6,9 % di pendenza media, può produrre una selezione molto significativa e rappresentare lo scenario di battaglia tra gli uomini di classifica.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA PARIGI-NIZZA 2025

Sabato 15 marzo-Settima tappa Nice-Auron(109,3 km)

Orario di partenza: 12:25

Orario di arrivo: 15:15 circa

PARIGI-NIZZA 2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: ore 13.25 in abbonamento su Eurosport 2 HD

Differita tv: RaiSport + HD dalle 22.30

Diretta streaming: dalle 13.25 su Discovery+; Sky Go, NOW e DAZN (per il canale Eurosport 2).

Diretta Live testuale: OA Sport.

FAVORITI

La carovana è pronta a vivere la prima di due giornate che decideranno il vincitore dell’edizione 2025. Matteo Jorgenson sembra ben saldo in testa alla classifica generale e nella tappa di ieri ha consolidato il suo primato, ora però lo statunitense, orfano di un corridore dello spessore di Vingegaard, dovrà difendersi dagli attacchi dei rivali e provare, dove possibile, ad allungare ulteriormente il divario. Attenzione anche ai cacciatori di tappa che, delusi da una classifica generale al di sotto delle aspettative, proveranno a conquistare la soddisfazione del successo di giornata. Uno dei principali indiziati è, senza dubbio, Joao Almeida della UAE Tour Emirates-XRG, al momento quinto con un distacco di 2’ e 40’’. Il portoghese, sostenuto dall’appoggio del duo Brandon McNulty–Jhonatan Narváez, potrebbe cercare la stoccata in grado di far saltare il banco. Non staranno sicuramente a guardare il tedesco Florian Lipowitz della Red Bull – BORA – hansgrohe, secondo a quaranta secondi dalla vetta, e il danese Mattias Skjelmose della Lidl-Trek, terzo a cinquantanove secondi. La Ineos Grenadiers è stata fin qui protagonista attiva di una gara costantemente votata all’attacco e con tre uomini nei primi dieci proverà a giocarsi tutte le sue carte. L’olandese Thymen Arensman, quarto ad 1’ e 20’’ è il meglio piazzato dei tre, il duo Tobias Foss-Magnus Sheffield potrebbe però creare le premesse per l’azione del proprio capitano o, in subordine, provare il colpaccio nel caso in cui quest’ultimo non fosse al massimo della propria condizione.