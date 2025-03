Parigi-Nizza, Mads Pedersen: “Bellissimo vincere dopo una giornata dura, che volata lunga con Tarling…”

Mads Pedersen ha vinto la sesta tappa della Parigi-Nizza imponendosi nel gelo di Berre l’Etang al termine di un lunghissimo sprint e prevalendo nei confronti dei britannici Joshua Tarling e Samuel Watson. Il danese della Lidl-Trek ha conquistato il suo secondo successo stagionale dopo quello ottenuto un mese fa nella seconda tappa del Tour de la Provence e ha alzato le braccia al cielo per la 49ma volta in carriera.

Mads Pedersen ha espresso tutta la propria soddisfazione al termine della tappa: “Dopo una giornata così dura è ovviamente bello vincere. Sarebbe stato un peccato arrivare secondi o terzi. È davvero bello ottenere una vittoria con la squadra e Mattias Skjelmose che sale in classifica generale. Per noi è stata una giornata perfetta. A nessuno piace correre con 5-6 °C e la pioggia, è stata una giornata difficile“.

Il già Campione del Mondo ha poi proseguito: “Ho fatto una lunga volata, ma Tarling è così forte.. Non lo si può mai togliere dall’equazione, anche in una volata come questa. Comunque, non importa se vinci di mezzo centimetro o di mezzo metro. Sapevo che se fossimo arrivati con Tim Merlier in uno sprint pulito sarebbe stato difficile vincere, quindi questo era l’ideale”.