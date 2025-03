Fredrik Dversnes vince alla Tirreno-Adriatico: “Un sogno che si avvera: mai arrendersi”

Fredrik Dversnes ha vinto la quinta tappa della Tirreno-Adriatico, imponendosi sul traguardo di Pergola con un vantaggio di sette secondi nei confronti del gruppo dei migliori regolato dall’olandese Mathieu van der Poel. Il norvegese Uno X-Mobility ha attaccato da lontano, poi ha resistito benissimo nel finale ed è riuscito a imporsi di gran carattere, conquistando il suo primo successo a livello World Tour (il massimo circuito internazionale del ciclismo).

Il 27enne ha festeggiato la sua quinta affermazione da professionista, ma le sue precedenti gioie erano arrivate in corse minori francesi e ai campionati nazionali di due anni fa. Fredrik Dversnes ha espresso tutta la propria soddisfazione ai microfoni della Rai: “Mai arrendersi, questa è sicuramente una regola base nel ciclismo. Ho vissuto due giorni piuttosto difficili a causa del freddo, ma ho ritrovato morale centrando subito la fuga”.

Il ciclista scandinavo ha poi proseguito, esprimendo tutta la propria soddisfazione per questo risultato: “Non ero sicuro che saremmo riusciti a guadagnare un buon margine, vista la mia posizione in classifica generale, ma siamo riusciti a restare davanti insieme. Il mio direttore sportivo mi ha detto di dare tutto, e a 500 metri dal traguardo ho capito che ce l’avrei fatta. Per me, questa prima vittoria nel World Tour significa tantissimo, è un sogno che si avvera”.