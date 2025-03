Parigi-Nizza 2025: Pedersen vince in volata la sesta tappa, Jorgenson resta al comando della generale

Nel gelo di Berre l’Étang la spunta Mads Pedersen. Il corridore in forza alla Lidl-Trek ha vinto la sesta tappa valida per la Parigi-Nizza 2025, percorso di 209.8 km partito da Saint-Julien-en-Saint-Alban e terminata nel piccolo comune facente parte delle Bocche del Rodano. Un successo di grande solidità per il danese, maturato grazie ad un grande sprint in volata.

Andamento molto particolare quello della ventosissima frazione odierna, accesasi lontanissima dal traguardo quando, subito dopo l’ascesa della Côte des Baux-de-Provence, il Team Visma prova l’accelerazione andando a caccia dell’unico fuggitivo, Remi Cavagna (Groupama – FDJ). L’attacco di fatto sgretola il gruppo, danneggiando tanti big, tra cui anche Tim Merlier, che accusa il cambio di ritmo, così come i vincitori delle ultime due tappe Joâo Almeida (UAE Team Emirates-XRG) e Lenny Martinez (Bahrain – Victorious).

Pedersen passa dunque nel gruppo di testa, composto da altri quindici corridori, aspettando lo scatto giusto per la volata, poi concretizzata arrivando per primo al traguardo regolando Joshua Tarling (Ineos Grenadiers), Samuel Watson (Ineos Grenadiers), Axel Zingle (Team Visma) e Matteo Sobrero (Red Bull – BORA -hansgrohe).

Nella classifica generale, Matteo Jorgenson (Visma|Lease a Bike) rimane al comando con 40″ di vantaggio su Florian Lipowitz, 59″ su Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) e 1’20” su Thymen Arensman (INEOS Grenadiers). Ricordiamo che, nella mattinata, Jonas Vingegaard è stato costretto al ritiro a causa delle condizioni fisiche precarie provocate dalla caduta di ieri.