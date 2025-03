Parigi-Nizza 2025, Jonas Vingegaard si ritira dopo la caduta nella quinta tappa

Una giornata difficile per Jonas Vingegaard ieri, nella quinta tappa della Parigi-Nizza, da Saint-Just-en-Chevalet a La Côte-Saint-André di 203 km. La caduta e le lacrime per il dolore al termine della frazione sono state motivo di preoccupazione rispetto a quello che si pensava si fosse procurato il campione danese della Visma | Lease a Bike.

Un incidente che, ovviamente, ha avuto delle conseguenze nella classifica generale della corsa a tappe francese, col passaggio della maglia del leader da Vingegaard al compagno di squadra, Matteo Jorgensen. “Mi ha detto che pensava di essersi rotto la mano e che era molto doloroso. Aveva problemi a frenare e a tenere il manubrio“, aveva dichiarato proprio Jorgensen sulle condizioni del due-volte vincitore del Tour de France.

Ore dopo gli esami a cui si è sottoposto il corridore hanno escluso la presenza di frattura e si parla di una forte contusione alla mano sinistra e al polso. Al fine però di prevenire ogni problema, l’atleta non prenderà parte alla sesta tappa odierna (da Saint-Julien-en-Saint-Alban a Berre l’Étang di 209.8 km) per tutelare la sua salute.

Attraverso un messaggio sui social, la Visma-Lease, ha comunicato che: “Lo staff medico ha deciso che sia meglio per lui recuperare dalla caduta per potersi concentrare sui prossimi obiettivi“.

Unfortunately, Jonas Vingegaard will not start in today’s stage of Paris-Nice. Our medical staff has decided that it is best for him to recover from yesterday’s crash at home and focus on his next goals for the season. pic.twitter.com/KqFHbR6hhQ

— Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) March 14, 2025