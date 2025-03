Pallamano, Serie A1: Erice regola Pontinia, Cassano Magnago entra nei Playoffs

AC Life Style Erice batte Adattiva Hc Pontinia nel big match della 20ma giornata di Serie A1. Le siciliane regolano per 26-15 le laziali, partita decisiva per la leadership della regular season a poche settimane dall’inizio dei Playoffs.

Erice non lascia scampo ai rivali che ora si collocano a pari punti nella graduatoria assoluta a pari punti con Jomi Salerno. La compagine campana ha beffato in scioltezza Leno (20-40), team pronto per contendersi ad inizio maggio un posto per la prossima stagione Serie A1 durante i Playout.

Cassano Magnago, invece, raggiunge matematicamente i Playoffs imponendosi per 29-33 sul campo di Cellini Padova. Parallelamente la 20ma giornata ha sancito l’addio alla Serie A1 di Lions Sassari in seguito ad una nuova sconfitta contro Securfox Ariosto (40-27).

Menzione finale per Brixen Südtirol a segno contro Sirio Toyota Teramo (26-28) in un week-end che ha visto il pareggio di Casalgrande Padana contro Mezzocorona sul 25 pari.

I RISULTATI DEL WEEK-END

AC Life Style Erice – Adattiva Hc Pontinia 26-15

Leno – Jomi Salerno 20-40

Securfox Ariosto – Lions Sassari 40-27

Sirio Toyota Teramo – Brixen Südtirol 26-28

Cellini Padova – Cassano Magnago 29-33

Mezzocorona – Casalgrande Padana 25-25