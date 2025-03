Pallamano, riparte la Serie A1: Erice, Pontinia e Salerno ai Playoff

Riprende dopo la Coppa Italia la Serie A1 2024/25 con una nuova solida prestazione di tutte le compagini presenti nella parte alta della graduatoria. AC Life Style Erice si conferma in cima alla classifica senza particolari problemi, le siciliane svettano su Lions Sassari e mantengono due punti di scarto nei confronti di Jomi Salerno.

Le Arpie hanno primeggiato in Sardegna per 21-43, mentre le campane hanno meritatamente respinto in casa ogni ipotetico assalto da parte di Brixen Südtirol (31-17). Le altoatesine restano quindi all’esterno della zona Playoffs al termine dell’ottava giornata di ritorno che ha segnato una nuova gioia per Cassano Magnago.

La realtà lombarda non sbaglia l’impegnativo match contro Securfox Ariosto (30-20), saldamente in quinta piazza nella regular season. Nonostante la sconfitta resta intatto il margine di tre punti su Brixen che rischia concretamente di non potersi contendere lo scudetto 2024/25

Adattiva Pontinia resta al secondo posto overall in campionato dopo la gioia odierna contro Leno (35-22), mentre sono da evidenziare gli acuiti di Mezzocorona nei confronti di Sirio Toyota Teramo ( 30-21) e di Casalgrande Padana su Cellini Padova (28-27).

La Serie A1 premia Erice, Pontinia e Salerno, matematicamente ai Playoffs grazie a 36, 34 e 32 punti. Cassano Magnago occupa virtualmente il quarto posto ed è ad un passo dalla certezza dell’accesso alla lotta per lo scudetto 2024/25

I RISULTATI DI OGGI (15 MARZO)

Lions Sassari – AC Life Style Erice 21-43

Adattiva Pontinia – Leno 35-22

Jomi Salerno – Brixen Südtirol 31-17

Cassano Magnago – Securfox Ariosto 30-20

Casalgrande Padana – Cellini Padova 28-27

Mezzocorona – Sirio Toyota Teramo 30-21