Pallamano, Erice si conferma e vince anche il duello contro Salerno

AC Life Style Erice si conferma al primo posto della regular season di Serie A1 al termine dell’attesissima penultima giornata della stagione 2024/25. Le siciliane blindano il primato con la terza vittoria in altrettanti confronti stagionali contro la Jomi Salerno per un solo punto.

La partita più importante del week-end non ha deluso le attese. Le campane, in casa, non hanno saputo resistere alle ‘Arpie’ che dopo aver faticato nei primi trenta minuti hanno recuperato le rivali nel secondo parziale. La battaglia si è infiammata ed il risultato si è trasformato dal 13-8 al 18-19.

La battuta d’arresto di Salerno permette ad Adattiva Pontinia di agguantare il secondo posto assoluto in campionato. Le romane Adattiva Pontinia hanno vinto per 27-24 contro Securfox Ariosto, mentre Brixen Südtirol non ha avuto particolari problemi a regolare Leno (39-30) davanti ai propri tifosi.

Cassano Magnago, ultimo team presente nei Playoffs 2025, ha vinto contro Mezzocorona (28-21) in un fine settimana che ha premiato anche Casalgrande Padana e Cellini Padova, rispettivamente a seno contro Sirio Toyota Teramo (30-32) e Lions Sassari (29-45).

In attesa dell’ultima giornata di Serie A1, prevista per sabato 19 aprile, è stato definito il quadro delle semifinali. AC Life Style Erice sfiderà Cassano Magnago, mentre Adattiva Pontinia attende Jomi Salerno. Le gare si disputano fra 3 maggio (gara-1), 10 maggio (gara-2) e 14 maggio (gara-3 eventuale), cruciali per definire il duello finale che scatterà il 17 maggio.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI SERIE A1

AC Life Style Erice 40 pti, Adattiva Pontinia 36, Jomi Salerno 34, Cassano Magnago 32, Securfox Ariosto 25, Brixen Südtirol 24, Casalgrande Padana 21, Leno 11, Sirio Toyota Teramo 10, Mezzocorona 9, Padova 9, Lions Sassari 1 (retrocessi)

RISULTATI SERIE A1 (21ma giornata)

Salerno – Ac Life Style Erice 18-19

Adattiva Pontinia – Securfox Ariosto 27-24

Sirio Toyota Teramo – Casalgrande Padana 30-32

Lions Sassari – Cellini Padova 29-45

Brixen Südtirol – Leno 39-30

Cassano Magnago – Mezzocorona 28-21