Pallamano: tutto facile per l’Italia. Lettonia battuta senza problemi nelle qualificazioni agli Europei

Dopo l’affermazione esterna di qualche giorno fa, per 30-35, l’Italia della pallamano si è ripetuta questa volta in casa. Gli uomini di Bob Hanning hanno infatti battuto nuovamente, ad Oristano, la Lettonia con il risultato finale di 41-30 nella quarta giornata del Gruppo 4 di qualificazione agli Europei 2026.

In Sardegna si comincia subito con gli azzurri scatenati. Marco Mengon, Bortoli e De Angelis griffano subito il 3-0. La Lettonia prova a rientrare e lo fa sino al 3-2, ma poi si stacca nuovamente quando entrano in azione Prantner e Simone Mengon, che consentono all’Italia di allungare fino all’8-3 all’11’.

Il +5 consente a Bob Hanning di gestire le rotazioni e provare a coinvolgere il maggior numero di giocatori possibili. Il gap questa volta, a differenza di quanto avvenuto a Jelgava non si “restringe” in un pericoloso effetto elastico, anzi: l’Italia va. Parisini e Savini vanno a referto, doppiando le reti di Prantner e ancora una volta di Simone Mengon. Ebner nel frattempo piazza le parate giuste quando c’è da respingere gli attacchi avversari.

Si supera il 20′, arrivano due reti in serie per Bronzo: è 16-7. Il tachimetro dei minuti e dello score corre vorticosamente fra un’azione e l’altra. Si va al riposo sul 23-12 per la selezione tricolore, con l’ultimo sussulto firmato da Romei.

La ripresa inizia come era finito il primo tempo. Un gol di Bulzamini e uno di Pirani, nel mezzo una monumentale parata di Ebner, che trasmette sicurezza e mentalità vincente ai suoi dai pali. Rogonovs va a segno, ma l’Italia fa di nuovo il break anche per effetto di un Savini incontenibile: si va sul 27-13 al 36′, la Lettonia chiama timeout.

Bob Hanning chiede serietà ai suoi fino all’ultimo tanto in attacco quanto soprattutto in difesa. I giocatori in campo recepiscono. Capitan Parisini “dà il buon esempio” segnando le reti del 30 e del 31-15. Si arriva sino al 33-16, a quel punto la Lettonia batte un colpo creando un mini-parziale di 3 reti per il 33-19, con Pavan – entrato nei pali al posto di Ebner – che deve compiere un nell’intervento per evitare una nuova rete baltica: time-out Italia al 47′.

La sospensione non sortisce gli effetti desiderati: la Lettonia segna altre tre volte andando sul 33-22. A quel punto però l’Italia trova il modo di reagire e di rimettersi in moto. La rete di Zanon scuote gli azzurri che poi accelerano nuovamente con Bronzo e soci. L’Italia riscappa fino al 38-26 a pochi giri di lancette dalla fine. Vittoria ampiamente in ghiaccio: arriva la sirena finale, si definisce il risultato; vittoria per 41-30.

Dopo questo doppio esame, superato a pieni voti da Parisini e compagni, e in attesa di Spagna-Serbia, che si giocherà questa sera alle 20.00, l’Italia mette nel mirino la chance di qualificarsi direttamente al torneo continentale dell’anno prossimo. Per farlo gli azzurri dovranno provare a fare risultato nei prossimi due impegni dell’inizio del mese di maggio, prima contro gli iberici (in casa, 7-8 maggio con sede e orario da definire) e poi contro i balcanici, l’11 maggio alle ore 18.00 a Kraljevo.

La classifica aggiornata del Gruppo 4: ITALIA 6, Spagna 4*, Serbia 4*, Lettonia 0; Spagna e Serbia con una partita in meno

FORMULA. Si qualificano alla fase finale degli EHF EURO 2026 le prime due di ciascun girone, a cui si aggiungono le quattro migliori terze di tutti gli otto gruppi. La classifica delle terze viene stilata tenendo conto esclusivamente dei risultati ottenuti contro prima e seconda del proprio raggruppamento.