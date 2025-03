Pallamano, Bob Hanning: “Contento delle vittorie contro la Lettonia, iniziamo a pensare alla Spagna”

Dopo aver battuto 30-35 in trasferta e 41-30 nel giro di quattro giorni la Lettonia, l’Italia della pallamano può guardare con realtà e ottimismo la classifica del Girone 4 delle qualificazioni agli Europei 2026.

Gli azzurri del dt Bob Hanning sono primi con 6 punti, anche perché hanno superato due volte il finalino di coda della pool: all’orizzonte, nella prima quindicina del mese di maggio, si stagliano per le figure delle rivali Spagna e Serbia che faranno capire a tutto il movimento tricolore se l’Italia potrà dare seguito alla partecipazione ai Mondiali 2025 andando a far parte delle formazioni del torneo continentale dell’anno prossimo.

Facendo un riassunto di quanto visto ad Oristano e proiettandosi sul futuro, lo stesso Bob Hanning ai microfoni del sito FIGH ha detto: “Siamo molto contenti della partita di Oristano. Abbiamo visto due tempi completamente diversi. Nel primo abbiamo mostrato una difesa molto aggressiva e sono davvero contento del risultato. Nella seconda parte ho cambiato la squadra con l’obiettivo di dare possibilità a più giocatori. Possiamo fare di più sulle ripartenze veloci, ma so che questo dipende anche dal fatto che abbiamo ruotato molto. Questo aspetto rimane per me molto importante perché intendo cercare di avere la maggiore varietà possibile di atleti in nazionale”.

Poi ha aggiunto: “Abbiamo vinto entrambe le partite e dobbiamo essere contenti. Stiamo cambiando la nostra mentalità, dimenticandoci che se siamo l’Italia dobbiamo essere una piccola nazione della pallamano. Non è così. Ora pensiamo al nostro prossimo passo. Ogni partita è importante a livello internazionale e la Spagna verrà in casa nostra al completo e intenzionata a vincere. Noi dobbiamo prepararla bene, cercando di avere quanto più tempo possibile per arrivare pronti”.

La classifica aggiornata del Gruppo 4:

ITALIA 6 pti, Spagna 6, Serbia 4, Lettonia 0

FORMULA. Si qualificano alla fase finale degli EHF EURO 2026 le prime due di ciascun girone, a cui si aggiungono le quattro migliori terze di tutti gli otto gruppi. La classifica delle terze viene stilata tenendo conto esclusivamente dei risultati ottenuti contro prima e seconda del proprio raggruppamento.