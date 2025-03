Filippo Ganna: “Ho dato tutto, ma ho un rimpianto. Mi hanno fatto perdere anni di vita…”

Filippo Ganna ha regalato grandissime emozioni alla Milano-Sanremo 2025, facendo sognare gli appassionati italiani e accarezzando la grande impresa nella Classicissima di Primavera. Il piemontese è stato encomiabile quando ha stretto i denti in occasione degli attacchi di Tadej Pogacar sulla Cipressa ed è rientrato in un paio di occasioni, scollinando insieme al fuoriclasse sloveno e a Mathieu van der Poel.

Il nostro portacolori si è staccato sul Poggio in occasione della prima accelerazione operata dal grande favorito della vigilia, ma con il suo rapporto non è andato alla deriva e ha tenuto nel mirino i due grandi avversari. L’alfiere della INEOS Grenadiers si è poi prodigato in una spettacolare discesa e, sfruttando le sue proverbiali doti da cronoman, è riuscito a rientrare sulla coppia al comando dentro l’ultimo chilometro per poi giocarsi la vittoria.

L’azzurro si è un po’ fatto sorprendere poco dopo il “fontanone”, quando mancavano trecento metri al traguardo. Mathieu van der Poel ha lanciato lo sprint, Ganna si è accodato e si è dovuto accontentare della seconda posizione davanti a Pogacar, replicando il piazzamento ottenuto due anni fa sempre alle spalle dell’olandese. Il successo manca all’Italia dal 2018 con Vincenzo Nibali, ma oggi si è davvero sognato il grande colpaccio per merito di un uomo uscito benissimo dalla Tirreno-Adriatico.

Filippo Ganna ha analizzato la propria prova ai microfoni della Rai: “Davanti avevo un campione del mondo e uno che ha vinto più Classiche di quante se ne possano contare su una mano. Sono felice perché con la squadra abbiamo fatto un ottimo lavoro, l’unico rimpianto è stato aspettare che van der Poel partisse e poi non sono riuscito a fare di più, mi hanno fatto perdere degli anni di vita. Ho dato tutto, come squadra abbiamo provato a fare di tutto per rendere questo sabato indimenticabile. Ci sono stati campioni che ci hanno messo 14 anni per vincerla: due volte sul podio in tre posso essere contento e vediamo cosa ci riserverà il futuro“.

Il due volte Campione del Mondo a cronometro ha poi proseguito: “Credo di aver dato tutto me stesso, la squadra ha lavorato in maniera egregia e più di così non si poteva fare. Ci tenevo a fare una bella vittoria, un secondo posto sempre dietro a van der Poel: posso essere soddisfatto“.