Pagelle gigante Hafjell 2025: Meillard impeccabile, Odermatt festeggia, giornataccia per gli azzurri

PAGELLE GIGANTE MASCHILE HAFJELL

Sabato 15 marzo

LOIC MEILLARD 10: due manche impeccabili. Terza vittoria in carriera in gigante che apre una tripletta svizzera che, tra le porte larghe, non si vedeva dal 1983 ad Adelboden. Chiude al comando a metà gara, si conferma anche al traguardo, respingendo l’assalto e la pressione di Marco Odermatt. Stellare!

MARCO ODERMATT 8.5: manca il successo per un soffio ma continua a portare a casa grandi risultati. Oggi ufficializza l’ennesima Coppa di gigante della sua carriera con due manche di buon livello. Eccellente solo a sprazzi. A volte non spinge al 100% e, forse per questo motivo, non vince.

THOMAS TUMLER 7.5: prosegue nel suo ottimo momento di forma. Non vince ma è felicissimo al traguardo. Ancora un podio. Ancora una volta protagonista in gigante. La Svizzera sta davvero dominando la scena.

LUCAS PINHEIRO BRAATHEN 7: centra il quarto posto da norvegese naturalizzato brasiliano, per cui davanti al proprio (ex) pubblico. Manca il podio per 33 centesimi e continua la sua crescita. La prima vittoria per il Paese sudamericano arriverà. Ma non oggi.

HENRIK KRISTOFFERSEN 4.5: giornataccia! Il padrone di casa sente troppo l’evento e combina un disastro. Solamente 15° al termine della prima manche, nella seconda parte con la voglia di rimontare ma fa anche peggio se possibile (16°). Oltre alla brutta prova davanti al proprio pubblico si aggiunge anche che la Coppa di gigante è svanita a favore di Marco Odermatt.

LUCA DE ALIPRANDINI 5: dopo una prima manche chiusa al 13° posto, peggiora nella seconda e sprofonda in 19° posizione a 2.11 dalla vetta. L’unico azzurro che, quantomeno, completa la gara. Nella seconda metà di gara voleva cambiare marcia e, invece, perde altre posizioni. Chiude chiedendosi cosa sia successo. Brutto segnale…

ALEX VINATZER 4.5: si qualifica alla seconda manche per il rotto della cuffia per poi uscire dopo poche gare. Prova a tornare in gara ma esce di nuovo. Davvero un gigante da dimenticare per l’azzurro. I miglioramenti visti in gigante ad inizio anno dove sono finiti?

FILIPPO DELLA VITE 5: discorso pressoché simile ad Alex Vinatzer. Dopo una prima manche non trascendentale, sbaglia e finisce fuori dal tracciato dopo poche porte della seconda. Ancora una chance non sfruttata…