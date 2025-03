Tre svizzeri davanti anche nel gigante di Hafjell. Odermatt ad un passo dalla Coppa del Mondo

Domina la Svizzera dopo la prima manche del gigante di Hafjell. La classifica recita una tripletta elvetica con al comando Loic Meillard, che ha sfruttato al meglio il pettorale numero uno. Meillard ha fatto la differenza soprattutto nella parte alta, mentre ha lasciato qualcosa nell’ultimo tratto. Alle sue spalle c’è Thomas Tumler, che ha recuperato proprio nel finale rispetto al connazionale, chiudendo a soli 8 centesimi dalla vetta.

Terzo posto per Marco Odermatt, che ha accusato 30 centesimi di ritardo dal compagno di squadra. Per il campione elvetico, però, è una prima manche decisamente positiva, visto che si avvicina sempre di più la Coppa del Mondo generale e anche quella di gigante, visto che il rivale Henrik Kristoffersen ha commesso svariati errori, concludendo addirittura ad 1.48 da Meillard. Il norvegese sarà costretto ad una rimonta straordinaria per provare a tenere aperti i giochi, almeno per la coppa di gigante.

Quarto posto per l’austriaco Stefan Brennsteiner (+0.51), bravo ad inserirsi con il pettorale numero 15. Dietro di lui il brasiliano Luca Pinheiro Braathen (+0.53), che ha preceduto Alexander Steen Olsen (+0.63), il migliore tra i padroni di casa. Settimo l’americano River Radamus (+0.76) davanti all’austriaco Raphael Haaser (+1.11), al croato Filip Zubcic (+1.18) e al norvegese Atle Lie McGrath (+1.25).

Prima manche con troppe sbavature e soprattutto un errore nella parte centrale per Luca de Aliprandini. L’azzurro ha rischiato anche di finire in rotazione dopo essere rimasto un po’ incastrato in un palo, chiudendo tredicesimo alla fine ad 1.43 da Meillard. Qualificati per la seconda manche anche Filippo Della Vite (24°,+1.93) ed Alex Vinatzer (30°,+2.29). Eliminati Giovanni Franzoni (38°, +2.60), Giovanni Borsotti (42°, +2.90), Tobias Kastlunger (46°, +3.04)