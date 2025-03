Ordine d’arrivo F1, GP Cina 2025: doppietta McLaren, gara da dimenticare per la Ferrari, anonimo Antonelli

Calato il sipario sul GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Shanghai si è assistito a una gara particolarmente intensa in cui soprattutto il fattore gomme ha inciso sullo sviluppo della stessa. Pista cinese dotata di un nuovo asfalto che ha avuto un impatto considerevole in termini di degrado nel corso dei 56 giri previsti.

Per questa ragione, i team hanno dovuto agire di conseguenza dal punto di vista dell’assetto della monoposto e, nello stesso tempo, in termini di strategia per poter sfruttare gli pneumatici nel momento propizio. Ci si chiedeva alla vigilia che GP sarebbe stato per la Ferrari in un fine-settimana sulle montagne russe, come si suol dire.

Sì, perché il Cavallino Rampante ha potuto festeggiare la prima vittoria in Rosso di Lewis Hamilton, seppur in una Sprint, dopo che il britannico era stato anche il migliore nel time-attack per definire lo schieramento di partenza della gara del sabato. Scuderia di Maranello, però, tornata sulla terra nelle qualifiche per lo schieramento del GP odierno, vista la terza fila occupata da Lewis e dal monegasco Charles Leclerc.

Grande favorita era la McLaren, che con l’australiano Oscar Piastri partiva in pole e il britannico Lando Norris in terza piazza, preceduto dalla Mercedes del connazionale George Russell. Quarto invece al via il campione del mondo in carica, Max Verstappen (Red Bull), mentre Kimi Antonelli (Mercedes) scattava dalla settima piazzola.

Trionfo, dunque, della McLaren con l’uno-due Piastri-Norris a precedere la Mercedes di Russell, la Red Bull di Verstappen e le due Ferrari di Leclerc e di Hamilton, con quest’ultimo autore del giro più veloce della gara. Ottavo Kimi Antonelli con l’altra Mercedes.

ORDINE D’ARRIVO GP CINA F1 2025

1. Oscar Piastri (McLaren)

2. Lando Norris (McLaren)

3. George Russell (Mercedes)

4. Max Verstappen (Red Bull)

5. Charles Leclerc (Ferrari)

6. Lewis Hamilton (Ferrari)

7. Esteban Ocon (Haas)

8. Kimi Antonelli (Mercedes)

9. Alexander Albon (Williams)

10. Oliver Bearman (Haas)

11. Pierre Gasly (Alpine)

12. Lance Stroll (Aston Martin)

13. Carlos Sainz (Williams)

14. Isack Hadjar (Racing Bulls)

15. Liam Lawson (Red Bull)

16. Jack Doohan (Alpine)

17. Gabriel Bortoleto (Sauber)

18. Nico Hulkenberg (Sauber)

19. Yuki Tsunoda (Racing Bulls)

RITIRATI

20. Fernando Alonso (Aston Martin)

RISULTATI E CLASSIFICA GP CINA F1 2025

1 Oscar Piastri McLaren Leader

2 Lando Norris McLaren +9.748

3 George Russell Mercedes +11.097

4 Max Verstappen Red Bull Racing +16.656

5 Charles Leclerc Ferrari +23.211

6 Lewis Hamilton Ferrari +25.381

7 Esteban Ocon Haas F1 Team +49.969

8 Kimi Antonelli Mercedes +53.748

9 Alexander Albon Williams +56.321

10 Oliver Bearman Haas F1 Team +61.303

11 Pierre Gasly Alpine +67.195

12 Lance Stroll Aston Martin +70.204

13 Carlos Sainz Williams +76.387

14 Isack Hadjar Racing Bulls +78.875

15 Liam Lawson Red Bull Racing +81.147

16 Jack Doohan Alpine +88.401

17 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 1 L

18 Nico Hulkenberg Kick Sauber 1 L

19 Yuki Tsunoda Racing Bulls 1 L

RITIRATI

20 Fernando Alonso Aston Martin – –