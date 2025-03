Quando la prossima gara di F1? GP Giappone 2025: programma, orari, tv, streaming

Dopo aver salutato Shanghai e aver messo in archivio il capitolo del Gran Premio della Cina è già tempo di pensare al prossimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Si rimarrà ancora in Asia dato che in questa occasione si correrà il Gran Premio del Giappone, terza tappa del campionato 2025.

Sullo splendido tracciato di Suzuka ci attende un appuntamento di estrema importanza per l’intera stagione. La pista nipponica, infatti, è una delle più difficili e probanti del calendario della massima categoria del motorsport. In poche parole, chi vince qui sa di avere tra le mani una vettura che può puntare al successo in ogni circuito.

Arriviamo a Suzuka che, nelle ultime edizioni, si è trasformata in un vero e proprio fortino di Max Verstappen che ha vinto nel 2022, 2023 e 2024. In precedenza, nel 2019 il successo era andato a Valtteri Bottas, quindi Lewis Hamilton aveva trionfato nel 2014, 2015, 2017 e 2018. La Ferrari, invece, non vince in Giappone dal lontano 2004 con Michael Schumacher.

Come seguire l’evento in tv? Il fine settimana del GP del Giappone sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201) e Sky Sport 4K (213). Su TV8 (125 di Sky e 8 dgt) saranno disponibili qualifiche e gara in differita. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta del weekend di Suzuka.

PROGRAMMA GP GIAPPONE 2025 F1 (orari italiani)

Venerdì 4 aprile

Ore 04.30-05.30 Prove libere 1

Ore 08.00-09.00 Prove libere 2

Sabato 5 aprile

Ore 04.30-05.30 Prove libere 3

Ore 08.00-09.00 Qualifiche

Domenica 6 aprile

Ore 07.00 Gran Premio del Giappone