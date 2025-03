F1, piccolo incidente tra Leclerc e Hamilton! Il contatto tra le due Ferrari nel GP di Cina

Partenza concitata del GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Shanghai, le due Ferrari del britannico Lewis Hamilton e del monegasco Charles Leclerc partivano dalla terza fila, col Re Nero a precedere Charles.

Ottimo il via delle due Rosse, all’attacco della posizione di Max Verstappen, in piazzola n.4. Hamilton alla staccata di curva-1 è riuscito a infilare il campione del mondo in carica e, nel tentativo di proteggere la sua posizione, ha allargato la traiettoria per prevenire la contromossa di Max.

Uno spazio lasciato libero in cui si è infilato Leclerc, che ha portato all’incrocio delle due SF-25 in curva-2 e al contatto. A farne le spese è stata l’ala anteriore della monoposto di Charles che, impattando con la posteriore sinistra di Lewis, ha subìto un danno, con punti di carico persi sull’avantreno.

Vero è che Hamilton e Leclerc si sono ritrovati in quarta e quinta posizione, davanti a Verstappen, mentre a guidare la corsa ci sono le due McLaren di Oscar Piastri e di Lando Norris, davanti alla Mercedes di George Russell. Di seguito il video dell’incidente:

LAP 1/56

Norris is up to second, Russell has dropped to third and there’s been contact between the two Ferrari’s with Leclerc suffering front wing damage #F1 #ChineseGP pic.twitter.com/hNUhh89sMu

— Formula 1 (@F1) March 23, 2025