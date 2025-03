Basket, Brescia fa suo il derby con Cremona. Trapani soffre ma batte Varese ai supplementari

Si sono disputati in serata gli ultimi due match della ventesima giornata del massimo campionato italiano di basket e Lombardia protagonista, prima con il derby tra la Germani Brescia e la Vanoli Cremona, un testacoda fondamentale soprattutto per gli ospiti; e poi con la sfida tra gli Sharks Trapani e l’Openjobmetis Varese, due squadre reduci da un difficile periodo con una serie di sconfitte consecutive. Ecco come è andata.

È Brescia a fare festa nel derby lombardo contro Cremona, ma i padroni di casa soffrono un tempo prima di avere la meglio del fanalino di coda. Primo quarto che già mostra come sarà un match molto combattuto, con i primi 10 minuti che si giocano sul filo dell’equilibrio e per quasi 9’ nessuna delle due squadre riesce a superare il possesso di vantaggio. Ci riesce Brescia a 1’17” dalla prima sirena con Miro Bilan, ma risponde Cremona e si va al primo stop sul 22-19. Non cambia troppo la musica nei secondi 10 minuti, con le due squadre che continuano ad alternarsi al comando. E qui la differenza la fanno tre liberi di Willis a 5” dalla sirena che manda Cremona negli spogliatoi avanti 40-43.

Prova a scappare la squadra ospite a inizio ripresa, con un parziale di 4-0 che vale il +7, ma arriva subito il 9-0 che riporta Brescia avanti. Si continua a lottare punto a punto al PalaLeonessa fino a 62” dall’ultima sirena. Nell’ultimo minuto, infatti, la Germani trova un parziale di 7-0 che dà il primo vero strappo al match e squadre che vanno al riposo sul 69-62. Prova a rientrare in partita Cremona, che richiude parzialmente il gap fino al -3, ma prima Burnell e poi la tripla di Cournooh rilanciano la fuga di Brescia. Ora i padroni di casa riescono a gestire il vantaggio e chiudono vincendo 99-87, con i 27 punti di Payton Terrell Willis che non bastano a Cremona.

Serve un tempo supplementare a Tortona per avere la meglio di Varese, con i lombardi che sognano il colpaccio fino alla fine. Dura virtualmente sei minuti l’equilibrio a Trapani, dove Sharks e Varese lottano punto a punto in un match decisivo per entrambe le formazioni, che arrivano da un pessimo momento di forma. Ma nella seconda parte del primo quarto è l’Openjobmetis a trovare i punti di Librizzi e Virginio che valgono il 23-32 con cui si va al primo stop. Un altro parziale di 0-7 per Varese vale il +16 dopo 2’ del secondo quarto. Reagisce Trapani, che torna in singola cifra di svantaggio, ma subito arriva un nuovo parziale per i lombardi per il nuovo +16 poco dopo metà quarto. A 3’46” alterco in campo tra Alibegovic e Hands e doppia espulsione per i due giocatori, che rischia di costare carissima a Varese, con Hands sin qui top scorer con 12 punti. E Trapani sfrutta il momento di tensione, con un antisportivo fischiato a Librizzi che vale il -10 per i siciliani. Lombardi in confusione e Sharks che accorciano ancora e si va al riposo con Varese avanti solo 49-55.

Cerca di reggere l’urto la squadra lombarda a inizio ripresa, trovando un paio di triple che valgono il +8, ma poi Trapani trova 7 punti consecutivi di Notae per il sorpasso dei siciliani a meno di 3’ dalla fine del terzo quarto. Si lotta punto a punto, con pochi canestri segnati e, alla fine, la differenza la fanno i due liberi di Long che mandano Varese avanti 67-69 all’ultimo stop. Continuano ad alternarsi in testa le due squadre, con le triple di Virginio e Alviti che firmano il +4 di Varese. Ora è Trapani a dover chiudere il gap e un antisportivo di Bradford manda Rossato sulla lunetta tre volte per il -1. E a 1’48” una brutta palla persa da Long manda in contropiede Yeboah che segna il sorpasso per gli Sharks. Una tripla di Alviti riporta avanti Varese, poi Petrucelli fa 1/2 e -1 Trapani. Sempre dalla lunetta Galloway firma il nuovo sorpasso dei padroni di casa a 45” dalla sirena. Nuovo fallo dei lombardi e Trapani sembra trovare l’allungo decisivo, ma nel finale arriva un tecnico a Robinson e quasi sulla sirena Tyus firma il 79-79 che manda tutti all’overtime. Allunga subito Trapani a inizio supplementari con la tripla e poi due liberi di Robinson e Varese non riesce più a richiudere il gap e Sharks che scappano via e vincono 106-93.