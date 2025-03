Novara-Conegliano oggi in tv, A1 volley femminile 2025: orario gara-2, programma, streaming

Oggi sabato 29 marzo (ore 17.00) si gioca Novara-Conegliano, gara-2 della semifinale dei playoff scudetto di volley femminile. Prosegue la serie al meglio delle cinque partite, accede all’atto conclusivo la formazione che vincerà cinque incontri: la corazzata veneta ha dominato il primo confronto andato in scena sette giorni fa al PalaVerde di Treviso e punterà a portarsi sul 2-0, mentre le piemontesi cercheranno la reazione d’orgoglio di fronte al proprio pubblico.

Le Campionesse d’Italia, d’Europa e del mondo si sono imposte nel primo atto con un secco 3-0 e sono le naturali favoriti, dall’alto della loro imbattibilità stagionale e dopo tra l’altro aver riposato per l’intera settimana. Le Zanzare hanno invece affrontato l’Alba Blaj nella finale d’andata della CEV Cup e dovranno fare i conti anche con questo aspetto in un testa a testa probabilmente decisivo: in caso di sconfitta appare davvero difficile rimontare e trascinare le Pantere alla bella.

Daniele Santarelli si affiderà alla bomber Isabelle Haak, alla palleggiatrice Joanna Wolosz, alle schiacciatrici Zhu Ting e Gabi, alle centrali Sarah Fahr e Cristina Chirichella, al libero Monica De Gennaro. Lorenzo Bernardi risponderà con le attaccanti Tatiana Tolok, Lina Alsmeier, Mayu Ishikawa sotto la guida di Francesca Bosio, con Maja Aleksic e Sara Bonifacio al centro. Ricordiamo che gara-3 si disputerà domenica 6 aprile (ore 15.20) in casa di Conegliano.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Novara-Conegliano, gara-2 della semifinale scudetto di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play e VBTV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO NOVARA-CONEGLIANO VOLLEY OGGI

Sabato 29 marzo

Ore 17.00 Semifinale playoff scudetto, gara-2: Igor Gorgonzola Novara vs Prosecco Doc Imoco Conegliano – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA NOVARA-CONEGLIANO VOLLEY: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.