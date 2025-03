NBA, i risultati della notte (8 marzo): Jokic trascina i Nuggets, Cavs e Oklahoma infermabili

La notte NBA ha proposto 8 partite, garantendo lo spettacolo a cui siamo abituati. Nel primo match, gli infermabili Cleveland Cavaliers (53-10) hanno battuto al fotofinish Charlotte Hornets (14-48), al termine di una partita equilibratissima terminata 117-118. I 48 punti di Miles Bridges non sono riusciti a fermare i Cavs che ottengono così la 13 vittoria consecutiva.

Dallas (32-32) si conferma in grande crisi e perde in casa 111-122 contro i Memphis Grizzlies (39-24). È ormai la quarta sconfitta consecutiva per i Mavericks che rimangono ancorati al play-in. Il miglior realizzatore della partita è stato Ja Morant con 31 punti. Toronto (21-42) ottiene la terza vittoria consecutiva battendo 118-109 gli Utah Jazz (15-48), sempre più ultimi ad Ovest. Per Utah non sono è bastata la doppia doppia (18 punti e 25 rimbalzi) di Walker Kessler.

I Miami Heat (29-33) perdono di misura, 104-106, contro i Minnesota Timberwolves (36-29) che raggiungono il quarto risultato utile consecutivo. Grande prestazione di squadra per i Timberwolves con un Mike Conley da 15 punti. Gli Oklahoma City Thunder (52-11) continuano il loro impressionante cammino superando, senza particolari difficoltà, i Portland Trail Blazers (28-36) con il punteggio di 107-89. Un Aaron Wiggins da 30 punti regala così il sesto successo di fila ad OKC che rimane in testa ad Ovest.

Non bastano i tempi regolamentari a Denver (41-22) che all’overtime, con qualche difficoltà, supera i Phoenix Suns (29-34) con il parziale di 149-141. Ennesima prestazione fantastica di Nikola Jokic che, con la sua tripla doppia (31 punti, 21 rimbalzi e 22 assist) tiene testa a Kevin Durant e a Devin Booker. Continua la stagione positiva di Sacramento (33-29) che ottiene il quinto successo su sei partite disputate, battendo 127-109 i San Antonio Spurs (26-35). La squadra di Zach LaVine, autore di 36 punti, rimane così in zona play-in.

L’ultima partita della notte NBA ha visto protagonista i Los Angeles Clippers (34-29) che, tra le mura amiche della Intuit Dome, battono i New York Knicks (40-23) 105-95. Successo inaspettato per i Clippers che hanno potuto contare sulle prestazioni positive di James Harden (27) e di Kawhi Leonard (20). Stop inatteso per i Knicks che, dopo tre sconfitte consecutive, dovranno tornare alla vittoria.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Charlotte Horntes-Cleveland Cavaliers 117-118

Dallas Mavericks-Memphis Grizzlies 111-122

Toronto Raptors-Utah Jazz 118-109

Miami Heat-Minnesota Timberwolves 104-106

Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers 107-89

Denver Nuggets-Phoenix Suns 149-141

Sacramento Kings-San Antonio Spurs 127-109

Los Angeles Clippers-New York Knicks 105-95