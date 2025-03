Basket: Olimpia Milano ko con il Fenerbahce, infortuni per Mirotic e Gillespie

Sconfitta pesante per l’Olimpia EA7 Emporio Armani Milano in Eurolega. Ma, al di là del 76-100 finale, a preoccupare sono le condizioni di Nikola Mirotic e Freddie Gillespie, che nel terzo quarto escono uno dopo l’altro nel giro di due minuti con infortuni di diversa natura. 17 i punti di Shavon Shields per gli uomini di Ettore Messina, per gli ospiti invece 18 di Errick McCollum e 11/22 generale da tre. Milano che resta a 15-12, praticamente non cambia nulla per la classifica, i veri match importanti saranno i prossimi cinque.

E dire che l’inizio non è nemmeno brutto: ricco di equilibrio, con canestri senza sosta da una parte e dall’altra e Shields carico al pari di Mirotic e LeDay. Si sveglia, però, il Fenerbahce, che dal 9-6 piazza un parziale di 0-7. Pronta risposta milanese con l’accoppiata Mirotic-Ricci, ma in linea generale continua ancora ‘ampio equilibrio, rotto però dai tiri di McCollum, Sanli e Biberovic che danno ai turchi il 17-24. Bolmaro chiude il primo quarto sul 19-24.

I guai, però, per l’EA7 arrivano dopo: Sanli, Melli due volte, McCollum diventano devastanti da tre, ed arriva così il +10 da parte degli ospiti. Milano prova a tenere, con Shields e LeDay che si mostrano davvero in forma, ma la formazione giallonera continua a non volersi minimamente fermare. Hayes-Davis, poi soprattutto Baldwin si rendono ancora protagonisti, e in breve tempo si giunge all’intervallo sul 37-53.

Non fa in tempo ad iniziare il terzo quarto che si fa male Mirotic: cade male, esce zoppicando e sono attimi di tensione in campo e fuori, anche perché il diretto interessato non riesce a dar segno di poter rientrare. Poco dopo, uno scontro Hall-Gillespie fa sì che quest’ultimo cada rovinosamente sul parquet, di mento peraltro. Il numero 55 è costretto ad andare via in barella, il che crea un ambiente ancora meno sereno al Forum. In tutto questo Mannion prova ad avere un momento di onnipotenza, ma dura poco ed è da solo, mentre il Fenerbahce continua a bersagliare con efficacia da qualsiasi posizione. La partita, di fatto, finisce con gli infortuni di Mirotic e Gillespie, perché i turchi non possono non approfittare della situazione per andare ancora via e giungere a quello che è il 76-100 conclusivo.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-FENERBAHCE 76-100

MILANO – Dimitrijevic 2, Mannion 7, Causeur 4, Tonut* 6, Bolmaro* 8, LeDay 11, Ricci* 6, Flaccadori 2, Caruso 2, Shields* 17, Mirotic* 11, Gillespie. All. Messina

FENERBAHCE – McCollum* 18, Baldwin IV 15, Melli* 6, Sanli 5, Hayes-Davis 14, Biberovic 8, Hall* 10, Pierre*, Guduric 4, Bango* 8, Colson 8, Birch 4. All. Jasikevicius