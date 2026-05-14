NBA 2026, i risultati della notte (14 maggio): Cleveland sbanca Detroit ed è 3-2 nella serie

Salta il fattore campo in gara-5 tra Detroit e Cleveland. I Cavs si impongono 117-113 dopo un tempo supplementare, portandosi sul 3-2 nella serie e soprattutto garantendosi il primo match point davanti al proprio pubblico per staccare il biglietto per la finale della Eastern Conference, dove ad attendere ci sono già da molto i New York Knicks.

Una gara-5 emozionante e ricca di colpi di scena. Detroit si trova ancora una volta spalle al muro in questi Playoff, proprio come nel primo turno con gli Orlando Magic. Dall’altra parte Cleveland riesce ad ottenere il primo scalpo esterno e soprattutto sa di essere imbattuta in casa dopo le quattro vittorie con Toronto e le due già ottenute con i Pistons in questa serie.

Cleveland è trascinata da un James Harden da 30 punti, 8 rimbalzi e 6 assist, ma ci sono anche i 21 punti di Donovan Mitchell e le prestazioni importanti di Evan Mobley (19 punti, 8 rimbalzi e 8 assist) e Jarrett Allen (16 punti e 10 rimbalzi). A Detroit non basta Cade Cunningham (39 punti, 9 assist e 7 rimbalzi), supportato soprattutto da un Daniss Jenkins da 19 punti.

I padroni di casa sembrano prendere il comando del match nel secondo quarto, arrivando anche sul +15. Comincia poi una progressiva rimonta di Cleveland a suon di triple, con gli ospiti che trovano il vantaggio a metà terzo quarto. Si entra poi punto a punto nell’ultima decisiva frazione, ma Detroit arriva ancora sul +9 a tre minuti dalla fine e sembra poter chiudere i conti. I Pistons, però, si bloccano, mentre Cleveland ha la forza di rientrare e pareggia dalla lunetta con Mobley a 45 secondi dal termine. Una serie di errori da entrambe le parti e si arriva al supplementare, dove prima Mitchell e poi Harden costruiscono il solco decisivo, regalando gara-5 ai Cavs.