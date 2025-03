Basket, la Virtus Bologna perde ancora in Eurolega: a Istanbul si impone l’Efes di coach Banchi

Ventunesima sconfitta in questa Eurolega per la Virtus Bologna che viene battuta dall’Anadolu Efes 89-68. Nelle prime due frazioni le V-nere sono state ampiamente in partita, chiudendo addirittura in vantaggio il primo tempo. Gli ultimi 20 minuti, però, sono la fotografia della stagione di Bologna che, disattenta e spenta subisce agilmente la rimonta della squadra guidata dal suo ex coach Luca Banchi. Nell’ultimo quarto i turchi dilagano, avvicinandosi sempre di più alla finestra play-in.

L’avvio di partita è equilibrato e Tornik’e Shengelia si rende subito utile con 5 punti ed un assist. La tripla di Matt Morgan porta avanti i bianconeri che vengono subito ripresi e successivamente sorpassati grazie ai 4 punti consecutivi di Elijah Bryant. Il primo allungo dell’Efes porta la firma di Shane Larkin che fissa il vantaggio turco sul+8. La reazione virtussina è affidata ad Alessandro Pajola e a Matt Morgan che riportano in partita i bolognesi. Prima frazione che termina 24-24.

Le V-nere partono bene anche nel secondo quarto con le triple di Pajola e Justin Holiday che valgono il +9. La squadra turca prova a reagire al parziale negativo e con il tap-in di Vincent Poirer si porta sul -4. Bologna è attenta, sfrutta gli errori degli avversari e grazie al solito Shengelia allunga nuovamente. La tripla di Bryant sulla sirena conclude 39-42 il primo tempo.

Nel terzo quarto Larkin ed il solito Bryant concludono la rimonta ed assicurano il vantaggio all’Efes. Le percentuali calano, la Virtus non riesce più a segnare e la squadra turca ne approfitta portandosi sul +9. Il fallo antisportivo di Nicola Akele e la tripla di Perry Dozier Jr rischiano di indirizzare la partita ma la squadra italiana risponde ancora grazie a Shengelia. La terza frazione è totalmente a favore dei turchi e termina 61-52.

Gli ultimi 10 minuti partono con il tentativo di rimonta delle V-nere che si riportano sul -7 grazie alla tripla dello statunitense Morgan. L’Efes rimane concentrato e risponde con le triple dei suoi migliori giocatori: Larkin (3 su 5 da tre) e Bryant (5 su 6 da tre). Gli ultimi minuti servono solo a determinare il parziale finale che recita 89-68. Quinta sconfitta consecutiva per la Virtus di Dusko Ivanovic che non riesce più a vincere in Eurolega. Con questo successo, invece, la squadra di Istanbul, guidata dal grande ex Luca Banchi, si avvicina al play-in.