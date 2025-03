NBA, i risultati della notte (29 marzo): i Pistons fermano i Cavs. I Knicks espugnano Milwaukee

Si sono disputati questa notte 7 incontri dell’NBA, con due big match d’alta classifica. I Detroit Pistons di Simone Fontecchio ospitavano i lanciatissimi Cleveland Cavaliers, mentre i Milwaukee Bucks sfidavano i New York Knicks. Ecco come è andata.

Volano i Detroit Pistons che fermano i leader della Eastern Conference, i Cleveland Cavaliers, vincendo 133-122. Dura un tempo il match in equilibrio, poi non bastano i 38 punti (22 nell’ultimo quarto) di Donovan Mitchell ai Cavs, con i Pistons che rispondono con i 32 punti di Tim Hardaway Jr.. Pistons che ormai sono a un passo dai playoff che mancavano dal 2016. Per Simone Fontecchio 3 punti in 14 minuti di gioco. Vincono anche i Los Angeles Clippers che espugnano il campo dei Brooklyn Nets 100-132. Durano un quarto i Nets, poi vengono demoliti dai Clippers che volano guidati dai 32 punti di Kawhi Leonard e dalla doppia doppia (21 punti e 12 rimbalzi) di Ivica Zubac.

Vittoria pesantissima in trasferta per i New York Knicks che battono i Milwaukee Bucks per 107-116. Newyorkesi sempre avanti e Bucks costretti a inseguire e costretti al terzo ko consecutivo nonostante i 30 punti e 9 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo. Per i Knicks ci sono invece i 31 punti di OG Anunoby e i 26 di Mikal Bridges. Vittoria netta anche per i Denver Nuggets che superano gli Utah Jazz per 129-93. Vittoria schiacciante e mai in discussione, al punto che Nikola Jokic, dopo aver segnato 27 punti con 14 rimbalzi, non viene fatto neanche entrare in campo nell’ultimo quarto.

Negli altri match di giornata successo per i Toronto Raptors contro gli Charlotte Hornets per 108-97, con 24 punti e 12 rimbalzi di Jakob Poeltl; vittoria per i Minnesota Timberwolves sui Phoenix Suns per 124-109, con 25 punti e 8 assist di Julius Randle; e infine successo per i Golden State Warriors in casa dei New Orleans Pelicans per 95-111, con 23 punti di Stephen Curry.

I RISULTATI DELLA NOTTE (29 MARZO)

Detroit Pistons – Cleveland Cavaliers 133-122

Brooklyn Nets – Los Angeles Clippers 100-132

Toronto Raptors – Charlotte Hornets 108-97

Milwaukee Bucks – New York Knicks 107-116

Minnesota Timberwolves – Phoenix Suns 124-109

New Orleans Pelicans – Golden State Warriors 95-111

Denver Nuggets – Utah Jazz 129-93