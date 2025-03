NBA, i risultati della notte (28 marzo). Giddey da centrocampo batte i Lakers. Vittorie di OKC e Cleveland

Sono otto le partite di una notte NBA caratterizzata certamente dall’incredibile finale di partita tra Chicago Bulls e Los Angeles Lakers. A vincere sono i Bulls con un irreale canestro da centrocampo sulla sirena di Josh Giddey, ma gli ultimi dodici secondi sono surreali. Chicago sotto di cinque punti trova due triple in rapida successione (disastrosa palla persa da LeBron in occasione della seconda), ma Reaves riporta avanti i Lakers a quattro secondi dal termine. Successivamente arriva poi la magia di Giddey per il 119-117 finale. L’australiano chiude così una serata epica, suggellando una tripla doppia da 25 punti, 14 rimbalzi e 11 assist. Ai Lakers non basta un Luka Doncic da 25 punti, 10 rimbalzi e 8 assist, con Austin Reaves da 30 punti e LeBron da 17 punti e 12 assist.

The final 12.6 seconds of Bulls-Lakers pic.twitter.com/ahMIjnwxby — Chicago Bulls (@chicagobulls) March 28, 2025

Ottava vittoria consecutiva per gli Oklahoma City Thunder, che si confermano la miglior squadra dell’intera NBA. Il solito Shai Gilgeous-Alexander è grande protagonista nel successo sui Memphis Grizzlies per 125-104, con il canadese, molto vicino a conquistare il titolo di MVP della stagione, che ha messo a referto 37 punti.

Ad OKC prova a rispondere Cleveland, che mantiene vivo il duello per il miglior record alla fine della stagione. I Cavs sono abbastanza tranquilli del primo posto nella Eastern Conference con la terza vittoria di fila, battendo in casa i San Antonio Spurs per 124-116 con le doppie doppie di Jarrett Allen (29 punti e 15 rimbalzi) e Donovan Mitchell (25 punti e 14 assist).

Una notte da record per i Pacers, che segnano addirittura 162 punti in casa di Washington. Si tratta della miglior prestazione stagionale per una squadra NBA, ma anche il massimo dei punti segnati nella storia dei Pacers e il massimo di punti subiti dagli Wizards. Finisce 162-109 con addirittura nove giocatori in doppia cifra per Indiana e con il migliore che è Tyrese Haliburton con 29 punti.

Un Tyer Herro da 36 punti guida i Miami Heat alla vittoria sugli Atlanta Hawks per 122-112. Colpo in trasferta, invece, per i Dallas Mavericks (101-92 ad Orlando con 22 punti dalla panchina di Jaden Hardy) e per gli Houston Rockets, che superano 121-110 gli Utah Jazz grazie ad un Alperen Sengun da 33 punti e 10 rimbalzi. In chiusura la vittoria dei Sacramento Kings per 128-107 sui Portland Trail Blazers (29 punti di Zach LaVine).

