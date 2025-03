NBA, i risultati della notte (27 marzo): Lakers vincenti al fotofinish, cadono ancora i Bucks

Si è conclusa la notte NBA che ha proposto sei partite come sempre entusiasmanti. In vista dei playoff le prestazioni delle squadre salgono di livello e chi non è ancora certo di disputarli darà il massimo per farlo. Andiamo ad analizzare i match di questa notte ed i principali stravolgimenti delle classifiche in vista della fine della regular season.

La notte si è aperta con il successo esterno dei Washington Wizards (16-56) che, a Philadelphia, hanno battuto 114-119 i 76ers (23-50). Entrambe le squadre vivono quest’ultima parte di stagione senza ambizioni ma la vittoria dei Wizards fa salire a sei le sconfitte consecutive di Philadelphia. Blitz esterno anche per i Toronto Raptors (26-47) che hanno sconfitto 86-116 i Brooklyn Nets (23-50). Il parziale finale dimostra che l’equilibro non si è mai avuto, con i Raptors sempre in vantaggio, grazie anche ai 23 punti e 12 rimbalzi di Orlando Robinson. Toronto ottiene così la seconda vittoria consecutiva in trasferta mentre i Nets salgono a quota 5 sconfitte di fila.

Partita entusiasmante quella di Indiana, dove i Los Angeles Lakers (44-28) si sono imposti allo scadere per 119-120 contro i Pacers (42-30). La partita, combattutissima, è stata decisa nei secondi finali con il tap-in di Lebron James sul canestro sbagliato da Luka Doncic. Lo statunitense ha concluso con una doppia doppia da 13 punti e 13 rimbalzi mentre lo sloveno ha collezionato 34 punti.

Altro match ed altro successo esterno, con un’altra squadra di Los Angeles, i Clippers (41-31) vincenti 113-126 su i New York Knicks (45-27). Clippers con un rullino di marcia da 6 vittorie nelle ultime sette partite, aiutati questa notte da 29 punti di James Harden e dalle doppie doppie di Kawhi Leonard (27 pt, 10 rimbalzi) e di Ivica Zubac (18 punti,10 rimbalzi). Inutili per i Knicks i 34 punti e 14 rimbalzi di Karl Anthony Towns.

Vittoria interna per i Denver Nuggets (46-28) che battono 127-117 i Milwaukee Bucks (40-32). Una super tripla doppia di Nikola Jokic da 39 punti, 10 rimbalzi e 10 assist blinda i playoff per i Nuggets mentre i Bucks collezionano la quarta sconfitta su sei partite disputate occupando oggi l’ultimo posto disponibile ad Est per i playoff. Nell’ultimo match i Boston Celtics (54-19) stravincono 102-132 contro i Phoenix Suns (35-38). Ai 30 punti di Kevin Durant rispondono i 30 di Kristaps Porzingis che, aiutato dalla doppia doppia di Al Horford blinda il successo per i Celtics. Passo indietro per i Suns dopo 5 vittorie consecutive, con ancora accessa la speranza play-in.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Philadelphia 76ers-Washington Wizards 114-119

Brooklyn Nets-Toronto Raptors 86-116

Indiana Pacers-Los Angeles Lakers 119-120

New York Knicks-Los Angeles Clippers 113-126

Denver Nuggets-Milwaukee Bucks 127-117

Phoenix Suns-Boston Celtics 102-132