NBA, i risultati della notte (25 marzo): Sconfitte per Lakers e Nuggets, continua l’avanzata di Boston

Cala il sipario sulla notte NBA che ha proposto otto partite come sempre spettacolari. Si accendono le sfide nelle parti calde del tabellone in virtù dei playoff che partiranno tra meno di un mese. La notte si è aperta con la vittoria degli Indiana Pacers (42-29) che, in casa, hanno battuto 119-103 i Minnesota Timberwolves (41-32). Proseguono così le ambizioni playoff di Indiana mentre, i Timberwolves, sono ancorati alla finestra playin.

La sorpresa del giorno è la sconfitta dei Los Angeles Lakers (43-28), battuti 118-106 dagli Orlando Magic (34-38). Alla squadra di Los Angeles non sono bastati i 32 punti di Luka Doncic ed i 24 dell’eterno Lebron James. Per i Magic, grande prestazione di Franz Wagner (32 pt) e di Paolo Banchero (30 pt). Blitz esterno dei Toronto Raptors (25-47) che battono 104-112 i Washington Wizards (15-56), fanalino di coda ad Est. Toronto torna così alla vittoria dopo quattro partite ed inguaia ancor di più la stagione dei Wizards.

Successo esterno anche per i Dallas Mavericks (35-37) che vincono 101-120 contro i Brooklyn Nets (23-49). L’ex squadra del talento Luka Doncic, si riprende virtualmente l’ultimo posto disponibile per il playin ma dovrà essere in grado di mantenerlo fino alla fine della stagione. Vittoria per i New Orleans Pelicans (20-53) che, tra le mura amiche, battono 112-99 i Philadelphia 76ers (23-49). Quinta sconfitta consecutiva per i 76ers a cui non bastano i 19 punti di Jared Butler.

Cadono improvvisamente anche i Denver Nuggets (45-28) che, in casa, vengono battuti dai Chicago Bulls (32-40) con il punteggio di 119-129. Terza vittoria consecutiva di Chicago, grazie anche ad un Coby White autore di 37 punti. I Nuggets non evitano la sconfitta neanche con i 28 punti di Jamal Murray e rimangono in piena lotta playoff ad Ovest.

Altra sorpresa di oggi la vittoria dei Phoenix Suns (35-37) contro i Milwaukee Bucks (40-31) con il parziale di 108-106. Inutili le doppie doppie di Giannis Antetokoumpo (31 punti e 10 rimbalzi) e di Brook Lopez (23 punti e 10 rimbalzi) che non evitano la sconfitta. Phoenix sigla il quarto successo consecutivo grazie ad un fantastico Kevin Durant, autore di 38 punti, aiutato dalla doppia doppia di Devin Booker (19 punti e 12 assist). L’ultimo match è stato conquistato dai Boston Celtics (53-19) che, a Sacramento, hanno battuto i Kings (35-36) 95-113. Boston tiene viva la striscia di sei vittorie consecutive mentre a Sacramento non bastano neanche le doppie doppie di DeMar DeRozan (20 pt, 10 assist) e di Domantas Sabonis (16 pt, 17 rimbalzi).

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Indiana Pcers-Minnesota Timberwolves 119-103

Orlando Magic-Los Angeles Lakers 118-106

Washington Wizards-Toronto Raptors 104-112

Brooklyn Nets-Dallas Mavericks 101-120

New Orleans Pelicans-Philadelphia 76ers 112-99

Denver Nuggets-Chicago Bulls 119-129

Phoenix Suns-Milwaukee Buks 108-106

Sacramento Kings-Boston Celtics 95-113