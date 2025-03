LIVE Real Madrid-Olimpia Milano, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: serve un’impresa in Spagna

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Real Madrid-Olimpia Milano, trentunesima giornata dell’Eurolega di basket 2025! Primo impegno della settimana del doppio turno per i meneghini, che dopo la sfida odierna rientreranno in Italia per affrontate giovedì sera alle 20:30 il Barcellona.

L’EA7 Emporio Armani deve rialzare immediatamente la testa dopo la battuta d’arresto della settimana scorsa contro il Paris Basketball (92-79) che ha fatto scivolare la compagine milanese all’undicesimo posto con 16-14 di record. Coach Ettore Messina dovrà toccare le corde giuste dei suoi giocatori per cercare un’impresa contro la temibile corazzata iberica, con Nikola Mirotic e Fabien Causeur pronti a trascinare i compagni insieme al duo Shields-LeDay e a Nico Mannion in cabina di regia.

Il Real Madrid di coach Chus Mateo arriva al match odierno forte di due successi in fila contro Virtus Bologna ed ASVEL Villeurbanne che hanno rilanciato le ambizioni dei Blancos attualmente al decimo posto con 16-14 (stesso bilancio dell’Olimpia). Chiavi del gioco affidate al talentuoso playmaker Facundo Campazzo, con Walter Tavares a controllare il pitturato e Sergio Llull capace di tirare fuori giocate di altissima classe. Attenzione anche alla coppia ‘balcanica’ composta da Musa e Hezonja, che può armare il braccio da qualsiasi posizione.

Inizio del match previsto alle ore 20:45 al Wizink Center di Madrid (Spagna).