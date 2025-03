NBA, i risultati della notte (24 marzo): vincono Nuggets e Heat, bene i Pistons di Fontecchio

Otto le partite andate in scena nella notte NBA, quando ormai mancano meno di 20 giorni alla conclusione della regular season. La situazione attuale di classifica delle conference è: a Est sono già alla postseason Cleveland (che ha vinto la Central Division), Boston (già ai playoff), New York, Indiana, Milwaukee e Detroit, fuori Charlotte e Washington. A Ovest tutta la Conference è già stata vinta da Oklahoma City, mentre la lotta per il resto dei posti è tanto ampia che le sole certezze sono New Orleans e Utah ormai fuori dai giochi.

I Detroit Pistons (40-32), dopo una partita pirotecnica e con un 43-39 nell’ultimo quarto, riescono a battere per 136-130 i New Orleans Pelicans (19-53) grazie a 26 punti dalla panchina di Ronald Holland II e a 22 e 12 rimbalzi di Jalen Duren. Per Simone Fontecchio 8 punti, 2 rimbalzi e 1 assist in 18’33”, con 2/3 da tre. Per i Pelicans non bastano i 40 di CJ McCollum. Sfida a oggi impari tra Utah Jazz (16-56) e Cleveand Cavaliers (57-14): logico anche il risultato, 91-120, con 18 punti di Jarrett Allen per gli ospiti e 18 con 13 rimbalzi di Kyle Filipowski dall’altra.

Per i Boston Celtics (52-19) arriva un ottimo 116-129 contro i Portland Trail Blazers (32-40), che vedono allontanarsi per il momento la zona play-in a Ovest. Sostanzialmente decisivo il primo quarto da 24-34, con Jayson Tatum che mette a segno 30 punti ed è aiutato dai 24 di Sam Hauser. Per i Blazers 23 di Shaedon Sharpe. Roboante l’89-123 dei San Antonio Spurs (31-39) sui Toronto Raptors (24-47), con 25 di Devin Vassell e 20 di Julian Champagnie dalla panchina, mentre dall’altra parte ce ne sono 22 di Scottie Barnes.

Successo di valore per i Miami Heat (30-41), il primo dopo 10 sconfitte di fila: battono per 122-105 gli Charlotte Hornets (18-53) con una strepitosa performance di Andrew Wiggins (42 punti con un maestoso 16/21 dal campo) e anche un bel Tyler Herro da 29; dall’altra parte 19 di Nick Smith Jr. e 18 con 11 assist di LaMelo Ball. Gli Atlanta Hawks (35-36) portano a casa la terza vittoria di fila contro i Philadelphia 76ers (23-48): 132-119 con 28 e 12 assist di Trae Young e 22 di Zaccharie Risacher; per i Sixers 26 di Quentin Grimes e 22 di Justin Edwards.

Pur senza Nikola Jokic, i Denver Nuggets (45-27) vincono lo stesso contro gli Houston Rockets (46-26) nel big match notturno: 111-116 il risultato finale in Texas con Jamal Murray che fa la voce grossa e scrive 39 contro i 30 di Jalen Green e la tripla doppia di Alperen Sengun da 17 punti, 14 rimbalzi e 10 assist. Rimonta con brivido finale per gli Oklahoma City Thunder (59-12), che battono i Los Angeles Clippers (40-31) per 101-103, e se i 26 punti di Shai Gilgeous-Alexander bastano, è perché nei 25 con 10 rimbalzi di Kawhi Leonard va inserito il suo 1/2 che vanamente porta al rimbalzo dei Clippers quando il tempo non c’è più.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Detroit Pistons-New Orleans Pelicans 136-130

Utah Jazz-Cleveland Cavaliers 91-120

Portland Trail Blazers-Boston Celtics 116-129

Toronto Raptors-San Antonio Spurs 89-123

Miami Heat-Charlotte Hornets 122-105

Atlanta Hawks-Philadelphia 76ers 132-119

Houston Rockets-Denver Nuggets 111-116

Los Angeles Clippers-Oklahoma City Thunder 101-103