Real Madrid-Olimpia Milano oggi in tv, Eurolega basket 2025: programma, canale, streaming

Alzi la mano chi l’avrebbe detto a inizio stagione: al WiZink Center Real Madrid e Olimpia Milano si giocano un bel pezzo di play-in, e forse addirittura playoff, in Eurolega. 31° turno, ne mancano quattro alla fine e la classifica è davvero poco indicativa di tutto al momento.

Entrambe le squadre sono a 16-14 in stagione, ed il Real arriva a questo match con i dubbi Campazzo e Fernando, mentre per Milano il lungodegente del caso resta Nebo, ma a parte lui tutti presenti. Inutile rimarcare quanto di storico ci sia in questo confronto: due tra le squadre leader in Europa in fatto di storia, ma per i madrileni si tratta (anche) di non finire dentro acque poco attese a inizio stagione. Resta un fatto: con otto squadre tra i record di 17-13 e 15-15 può ancora cambiare tutto in un amen.

Il match tra Real Madrid ed Olimpia EA7 Emporio Armani Milano si giocherà oggi alle ore 20:45. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Arena (204) e in diretta streaming su SkyGo, Now e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO REAL MADRID-OLIMPIA MILANO, EUROLEGA BASKET OGGI

Martedì 25 marzo

Ore 20:45 Real Madrid-Virtus Segafredo Bologna – Diretta tv su Sky Sport Arena (204)

PROGRAMMA REAL MADRID-OLIMPIA MILANO: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204)

Diretta streaming: SkyGo, Now, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport