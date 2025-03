Nadia Battocletti vince i Campionati Italiani di Cross: freschezza da fuoriclasse, ora la strada

Nadia Battocletti ha regalato grandissimo spettacolo ai Campionati Italiani di Cross, dettando legge come da facile pronostico della vigilia sui pratoni di Cassino (in provincia di Frosinone). L’argento olimpico dei 10.000 metri ha voluto onorare l’impegno in chiusura di un inverno dove si è distinta in più occasioni, vincendo gli Europei e il Campaccio oltre alla BoClassic.

La fuoriclasse trentina ha completato gli otto chilometri con il tempo di 27:23, facendo la differenza con uno splendido attacco nel corso del penultimo dei quattro giri con cui ha tramortito la resistenza di due atlete del Burundi, iscritte alla Festa del Cross nel contesto del campionato societario: Elvanie Nimbona (seconda con un ritardo di 29 secondi) e Francine Niyomukunzi (terza a 42 secondi).

La 24enne aveva rinunciato ai grandi eventi internazionali indoor (gli Europei della scorsa settimana e i Mondiali previsti tra il 21 e il 23 marzo a Nanchino), riuscendo comunque a siglare il record italiano dei 3000 metri al coperto. Nei prossimi mesi la vedremo agli Europei su strada (si cimenterà sui 10 km) e poi correrà una 5 km in Giappone, per poi concentrarsi sugli appuntamenti in pista lungo il cammino che condurrà ai Mondiali di Tokyo nel mese di settembre.

Il podio del campionato italiano è stato completato da Valentina Gemetto (28:15) e Nicole Reina (28:27). Per Nadia Battocletti si tratta del quinto titolo italiano consecutivo nelle corse campestri, a dimostrazione della sua enorme competitività in ogni contesto. Grande entusiasmo ai microfoni della Rai: “Le cross mi piacciono tanto, ai campionati italiani tengo tantissimo. Sono felice di essere qui e di vedere ragazze e ragazzi che si impegnano tanto e fanno il tifo per me: mi sciolgono il cuore“.

La gara maschile, sulla distanza dei 10 km, è stata vinta da Luca Alfieri con il tempo di 30:24 davanti a Pasquale Selvarolo (30:55) e a Konjoneh Maggi (30:59). Il fresco campione italiano ha tagliato il traguardo al terzo posto assoluto nella gara in cui ha dettato legge il burundese Celestin Ndikumana.