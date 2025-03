Atletica, Sara Fantini sul podio in Coppa Europa: l’Italia se la gioca con le donne

A Nicosia (Cipro) è andata in scena la prima giornata della Coppa Europa di lanci. Il risultato ad effetto è stato firmato dalla finlandese Silja Kosonen, che ha spedito il martello a 77,07 metri: miglior prestazione mondiale stagionale e record europeo under 23 davanti alla francese Rose Longa (72.87), mentre Sara Fantini ha concluso in terza posizione con lo stagionale di 72.37.

Paola Padovan ha invece concluso al sesto posto nella gara di tiro del giavellotto con la misura di 55.75 metri raggiunta all’ultimo tentativo nella gara dominata dalla 21enne serba Adriana Vilagos (66.88 metri per la due volte argento europeo). Sara Verteramo ha chiuso al decimo posto nel getto del peso (16.13) dove ha primeggiato la portoghese Jessica Inchude (19.21 metri).

Alessio Mannucci non è andato oltre la diciannovesima piazza nel lancio del disco (57.40) appena davanti ad Enrico Saccomano (57.27), mentre il tedesco Henrik Janssen ha prevalso nel duello con lo sloveno Kristjan Ceh (65.69). Tra gli under 23 va annotata la quinta piazza di Benedetta Benedetti nel lancio del disco (52.30) dominato dalla francese Marie Josée Bovele Linaka con 57.37.

L’Italia femminile occupa la terza posizione con 3.098 punti alle spalle della Germania (3.167) e della Francia (3.120): sarà decisiva l’ultima giornata che propone il lancio del disco, il Bel Paese si affiderà a Daisy Osakue. La classifica maschile è stilata con una sola specialità, dunque è molto embrionale: Germania al comando con 1.167 punti davanti a Slovenia (1.165) e Lituania (1.134), mentre l’Italia è quindicesima con 1.013 punti. Si deciderà tutto domani con getto del peso, lancio del martello e tiro del giavellotto.