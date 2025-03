Atletica, sciabolata d’inverno: un 19enne sotto i 10” sui 100 metri! Folata africana, primo uomo dell’anno

Già al 15 marzo, quando nell’emisfero boreale si stanno consumando gli ultimi giorni di inverno, è arrivato il primo sub 10 secondi sui 100 metri. L’iconica barriera sul rettilineo è stata infranta per la prima volta in questa annata agonistica da uno dei tanti giovani emergenti del panorama internazionale: il sudafricano Bayanda Walaza ha stampato un convincente 9.99 nelle semifinali dei Campionati Provinciali AGN a Pretoria.

Il fresco 19enne (ha spento le candeline lo scorso 9 febbraio), che si era espresso in 10.04 in batteria, ha così siglato la miglior prestazione mondiale stagionale e il record nazionale under 20. Stiamo parlando di un autentico portento, che la scorsa estate conquistò la medaglia d’oro ai Mondiali under 20 sui 100 metri e sul mezzo giro di pista dopo essersi messo al collo l’argento con la 4×100 alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Bayana Walaza è diventato il settimo under 20 al mondo a sfondare la barriera dei 10 secondi, a dimostrazione del suo enorme talento che gli permette di guardare con fiducia alla stagione che culminerà con i Mondiali di Tokyo al settembre. Prima di oggi la miglior prestazione mondiale stagionale sui 100 metri era detenuta dall’australiano Lachlan Kennedy con il 10.03 siglato lo scorso 1° marzo a Perth.