Atletica, Silja Kosonen si inventa una bordata superba. Sara Fantini terza in Coppa Europa

La Coppa Europa di lanci si è accesa con la perentoria bordata firmata dalla finlandese Silja Kosonen, che ha spedito il martello ad addirittura 77.07 metri in quel di Nicosia (Cipro). La formidabile 22enne, quinta alle Olimpiadi di Parigi 2024 e ai Mondiali di Budapest 2023, ha firmato la miglior prestazione mondiale stagionale e il record europeo under 23, andando ben oltre il suo personale di 74.04 siglato la scorsa estate ai Giochi. Con questa misura avrebbe conquistato la medaglia d’oro a cinque cerchi.

La nordica ha vinto la gara in maniera perentoria, distaccando ampiamente la francese Rose Loga (72.87), mentre la nostra Sara Fantini si è fermata in terza posizione con lo stagionale di 72.37 siglato al quinto tentativo, culmine di una serie in crescita cominciata da 69.70 e proseguita con 70.26 e 71.26. La Campionessa d’Europa è andata un metro e mezzo oltre la prestazione con cui lo scorso 1° marzo conquistò il titolo italiano invernale a Rieti.

La 27enne emiliana è salita sul podio individuale di questa manifestazione per la quarta volta consecutiva dopo la terza piazza nel 2022, il successo del 2023 e la terza posizione del 2024, mostrando una buona condizione di forma che fa ben sperare per il prosieguo della stagione che culminerà con i Mondiali di Tokyo a settembre.

Nell’altra gara del primo pomeriggio, ovvero il lancio del disco maschile, va annotata l’affermazione del tedesco Henrik Janssen (65.77) davanti allo sloveno Kristjan Cech (65.59 per il Campione d’Europa), mentre Alessio Mannucci ha terminato in diciannovesima posizione (57.40) appena davanti a Enrico Saccomano (57.27).