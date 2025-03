MXGP, Romain Febvre vince gara-1 in Argentina. 4° Mattia Guadagnini sulla Ducati

Romain Febvre si è imposto in gara-1 del primo appuntamento della MXGP, la classe regina del Motocross. Sullo sterrato di Cordoba, in Argentina, condizioni molto difficili per la pioggia che ha preceduto di qualche ora il programma domenicale. Profondi canali da affrontare per i centauri e il francese della Kawasaki è stato il migliore nell’interpretare le difficoltà del tracciato.

Febvre, dopo aver superato lo svizzero Jeremy Seewer (Ducati) autore dell’holeshot, ha impostato un ritmo veloce e costante. Ci ha provato il francese Maxime Renaux (Yamaha), protagonista ieri nella Qualifying Race, a rovinare la festa del connazionale. Il transalpino ha però commesso un errore nelle ultime fasi, finendo fuori dal disegno del layout e perdendo tempo.

Non è un caso che alle sue spalle il cinque-volte iridato Tim Gajser (Honda) sia avvicinato, senza però avere l’opportunità per superare Renaux. Alla fine della fiera, quindi, Febvre si è imposto con 3.550 di margine sul pilota della Casa di Iwata e 6.060 su Gajser.

Buone notizie, però, ci sono anche in chiave italiana. Sì, perché oggi si è assistito in via ufficiale all’esordio nel campionato del mondo del marchio “Ducati” ed è stato Mattia Guadagnini a conquistare in sella alla Rossa una quarta posizione di alto prestigio. Il pilota italiano è riuscito a rivaleggiare con i top-rider della categoria, chiudendo a 42.369 dalla vetta. Alle sue spalle troviamo, in quinta piazza, l’olandese Glen Coldenhoff (Fantic) a 47.728 e l’altra Ducati dello svizzero Seewer, che aveva lasciato tutti a bocca aperta per il via, soffrendo però poi di un calo fisico importante. Sesto l’elvetico a 50.042 dal vincitore.

Parlando poi di Andrea Bonacorsi, il pilota della Fantic ha concluso in undicesima posizione a 1:12.881 dalla vetta, flirtando con il gruppo dei migliori dieci piloti di questa prima manche. Ventesimo, invece, Alberto Forato sulla Honda.

CLASSIFICA GARA-1 GP ARGENTINA MXGP 2025

1 3 FEBVRE, Romain FRA FFM Kawasaki Racing Team MXGPKawasaki 34:51.272 0.000 48.286 25

2 959 RENAUX, Maxime FRA FFM Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team Yamaha 34:54.822 3.550 48.205 22

3 243 GAJSER, Tim SLO AMZS Honda HRC Honda 34:57.332 6.060 48.147 20

4 101 GUADAGNINI, Mattia ITA FMI Aruba.it – Ducati Factory MX Team Ducati 35:33.641 42.369 47.328 18

5 259 COLDENHOFF, Glenn NED KNMV Fantic Factory Racing MXGPFantic 35:39.000 47.728 47.209 16

6 91 SEEWER, Jeremy SUI SWISSMOTOAruba.it – Ducati Factory MX Team Ducati 35:41.314 50.042 47.158 15

7 96 COENEN, Lucas BEL FMB Red Bull KTM Factory RacingKTM 35:45.218 53.946 47.072 14

8 93 GEERTS, Jago BEL FMB Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team Yamaha 35:46.027 54.755 47.054 13

9 70 FERNANDEZ, Ruben ESP RFME Honda HRC Honda 35:51.892 1:00.620 46.926 12

10 41 JONASS, Pauls LAT LAMSF Kawasaki Racing Team MXGPKawasaki 35:56.761 1:05.489 46.820 11

11 132 BONACORSI, Andrea ITA FMI Fantic Factory Racing MXGPFantic 36:04.153 1:12.881 46.660 10

12 517 GIFTING, Isak SWE SVEMO JK Racing Yamaha Yamaha 36:08.394 1:17.122 46.569 9

13 253 PANCAR, Jan SLO AMZS TEM JP253 KTM Racing TeamKTM 36:21.881 1:30.609 46.281 8

14 189 BOGERS, Brian NED KNMV Fantic Factory Racing MXGPFantic 36:26.672 1:35.400 46.180 7

15 17 TOENDEL, Cornelius NOR NMF JWR Honda Racing Honda 36:31.976 1:40.704 46.068 6

16 919 WATSON, Ben GBR ACU MRT Racing Team Beta Beta 36:33.719 1:42.447 46.031 5

17 24 HORGMO, Kevin NOR FFM TEAM Honda Motoblouz SR Motul Honda 36:36.544 1:45.272 45.972 4

18 226 KOCH, Tom GER DMSB MRT Racing Team Beta Beta 36:37.868 1:46.596 45.945 3

19 10 VLAANDEREN, Calvin NED KNMV Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team Yamaha 36:38.154 1:46.882 45.939 2

20 303 FORATO, Alberto ITA FMI TEAM Honda Motoblouz SR Motul Honda 36:48.905 1:57.633 45.715 1

21 87 BRUMANN, Kevin SUI SWISSMOTOMX-Handel Husqvarna RacingHusqvarna 35:02.945 -1 Lap 45.194 0

22 238 APARECIDO DOS SANTOS, Fabio BRA CBM Yamaha 35:09.319 6.374 45.057 0

23 179 POLI, Joaquin ARG CAMOD Kawasaki 35:31.099 28.154 44.597 0

24 107 VAN BERKEL, Lars NED KNMV Honda 35:34.531 31.586 44.525 0

25 991 SCHEU, Mark GER DMSB SixtySeven Racing-Team Husqvarna 36:12.470 1:09.525 43.747 0

26 722 BADIALI, Carlos VEN FMV Yamaha 37:17.248 2:14.303 42.481 0

27 100 PAVEZ, Matías CHI FMC KTM 35:27.176 -2 Laps 41.887 0

28 833 TORO, Lautaro ARG CAMOD Husqvarna 35:42.862 15.686 41.580 0

29 81 CICCIMARRA, Fermin ARG CAMOD Honda 36:06.026 38.850 41.135 0

30 76 VILLARONGA MUGA, Sergio IgnacioCHI FMC Honda 36:15.175 47.999 40.962 0

31 85 CARRASCO, Agustin ARG CAMOD Yamaha 36:27.322 1:00.146 40.735 0

32 58 CARRANZA, Nicolas ARG CAMOD KTM 35:03.506 -3 Laps 39.534 0

33 155 MANA, Nicolas ARG CAMOD KTM 36:47.530 1:44.024 37.671 0

34 151 MONTES GADDA, Tomas ARG CAMOD Husqvarna 37:14.673 2:11.167 37.213 0

35 113 CASTILLO, Emiliano Ezequiel ARG CAMOD Husqvarna 35:11.759 -4 Laps 36.567 0

36 92 GUILLOD, Valentin SUI FFM Yamaha 10:26.089 -13 Laps 37.950 0

37 901 CHACON, Fabricio CRC FMCR KTM 11:06.718 40.629 35.637 0

38 952 FELIPE, Jose ARG CAMOD Honda 4:20.326 -16 Laps 22.818 0

39 909 CORDOVEZ, Miguel ECU FEM Yamaha 4:21.141 0.815 22.746 0