MX2: Kay De Wolf trionfa in gara-1 del GP d’Argentina, male Andrea Adamo

Comincia con il trionfo di Kay de Wolf il Campionato Mondiale 2025 di Motocross, classe MX2. Il pilota olandese si è infatti imposto nella gara-1 valida per il GP di Argentina, andata in scena sul tracciato di Cordoba, mentre l’attesissimo Andrea Adamo ha chiuso fuori dalla top 20 a causa di un ritiro arrivato a sei minuti dalla fine per un problema tecnico mentre si trovava al quinto posto provvisorio.

Ma andiamo con ordine. Su un tracciato estremamente complicato dalle condizioni della terra, appesantita da una pioggia battente, Il centauro italiano, migliore nelle qualifiche, è rimasto inghiottito nella bagarre in uscita dal cancelletto, dove a battagliare per il primo posto sono stati il già citato De Wolf (Nestaan Husqvarna Factory), arrivato per primo alla prima curva, e Cas Valk (Van Venrooy KTM Racing), capace di superare temporaneamente l’avversario salvo subire poi un controsorpasso e perdere temporaneamente terreno a causa di una caduta.

Una sbavatura che ha permesso all’esperto pilota fiammingo di amministrare il tempo e di andare in gestione prendendo giro dopo giro sempre più vantaggio rispetto all’ottimo Simon Laengenfelder (Red Bull KTM Factory Racing), bravo a strappare con autorità poi la seconda posizione con un gap di 8.992 precedendo il già citato Valk, alle fine in grado di recuperare ottenendo il terzo posto a 30.078 precedendo così David Braceras (JM Honda Racing) e Camden Mc Lellan (Monster Energy Triumph), rispettivamente quarto e quinto con 53.078 e 54.343.

Niente da fare come accennato in apertura per Adamo (Red Bull KTM Factory Racing), chiamato al riscatto in gara-2. Non può che considerarsi discreta invece la prova di Valerio Lata (Honda HRC), settimo a 56.987 e di Ferruccio Zanchi (Honda HRC), quindicesimo con un ritardo di 1:59:622