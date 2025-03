MXGP, Gajser domina gara-2 e fa doppietta nel GP d’Europa. 7° Guadagnini con la Ducati

Tim Gajser completa una domenica perfetta, vince anche gara-2 e fa doppietta nel Gran Premio d’Europa 2025, valevole come terzo round stagionale del Mondiale Motocross. Lo sloveno della Honda si è imposto anche nella seconda manche odierna sulla pista francese di Saint Jean d’Angely, consolidando la sua tabella rossa e guadagnando altri punti preziosi sugli inseguitori nel campionato MXGP.

Il cinque volte iridato, favorito d’obbligo per il titolo in contumacia di Jorge Prado (sbarcato in America) e Jeffrey Herlings (fuori dai giochi causa infortunio), sta confermando sul campo la sua superiorità avendo la meglio anche sul tracciato di casa del transalpino Romain Febvre, oggi due volte secondo con la Kawasaki. Podio completato in terza piazza dal fenomenale rookie belga della KTM Lucas Coenen, che ha bissato il risultato di gara-1.

Risultato non esaltante ma buona prestazione in casa Ducati per Mattia Guadagnini, ottimo quarto nella manche inaugurale del GP d’Europa, che ha pagato una partenza difficile (era 10° alla fine del primo giro) recuperando poi qualche posizione e chiudendo settimo (4° posto overall nella graduatoria dell’evento). In zona punti sul fronte italiano anche Andrea Bonacorsi, 14°.

Grazie alla doppietta odierna in Francia, Tim Gajser resta saldamente al comando della classifica generale allungando a +29 su Febvre, +46 su Renaux, +60 su Coenen e Coldenhoff, +81 su Jonass e +83 su Guadagnini. Decimo Bonacorsi a -104.

ORDINE D’ARRIVO GARA-2 GP EUROPA MXGP 2025

1 243 GAJSER, Tim SLO AMZS Honda HRC Honda 35:14.666 0.000 52.076 25

2 3 FEBVRE, Romain FRA FFM Kawasaki Racing Team MXGPKawasaki 35:33.973 19.307 51.605 22

3 96 COENEN, Lucas BEL FMB Red Bull KTM Factory RacingKTM 35:36.217 21.551 51.551 20

4 259 COLDENHOFF, Glenn NED KNMV Fantic Factory Racing MXGPFantic 35:38.920 24.254 51.486 18

5 959 RENAUX, Maxime FRA FFM Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team Yamaha 35:39.078 24.412 51.482 16

6 41 JONASS, Pauls LAT LAMSF Kawasaki Racing Team MXGPKawasaki 35:45.123 30.457 51.337 15

7 101 GUADAGNINI, Mattia ITA FMI Aruba.it – Ducati Factory MX Team Ducati 35:47.398 32.732 51.283 14

8 24 HORGMO, Kevin NOR FFM TEAM Honda Motoblouz SR Motul Honda 35:48.102 33.436 51.266 13

9 517 GIFTING, Isak SWE SVEMO JK Racing Yamaha Yamaha 35:52.640 37.974 51.158 12

10 91 SEEWER, Jeremy SUI SWISSMOTOAruba.it – Ducati Factory MX Team Ducati 36:00.130 45.464 50.980 11

11 92 GUILLOD, Valentin SUI FFM Yamaha 36:00.770 46.104 50.965 10

12 919 WATSON, Ben GBR ACU MRT Racing Team Beta Beta 36:17.499 1:02.833 50.574 9

13 253 PANCAR, Jan SLO AMZS TEM JP253 KTM Racing TeamKTM 36:28.668 1:14.002 50.316 8

14 132 BONACORSI, Andrea ITA FMI Fantic Factory Racing MXGPFantic 36:32.641 1:17.975 50.224 7

15 39 VAN DE MOOSDIJK, Roan NED KNMV KTM Kosak Team KTM 36:34.882 1:20.216 50.173 6

16 300 LUDWIG, Noah GER DMSB KTM Sarholz Racing Team KTM 36:36.696 1:22.030 50.132 5

17 226 KOCH, Tom GER DMSB MRT Racing Team Beta Beta 36:52.049 1:37.383 49.784 4

18 811 STERRY, Adam GBR ACU Chambers KTM Racing KTM 35:18.748 -1 Lap 49.240 3

19 53 PAPE, Romain FRA FFM Team VHR Racing Yamaha 35:26.909 8.161 49.051 2

20 131 NICKEL, Cato GER DMSB Bauerschmidt Husqvarna Husqvarna 35:35.379 16.631 48.857 1

21 991 SCHEU, Mark GER DMSB SixtySeven Racing-Team Husqvarna 35:58.522 39.774 48.333 0

22 505 LÜNING, Arvid SWE SVEMO SixtySeven Racing-Team Husqvarna 37:15.538 1:56.790 46.668 0

23 303 FORATO, Alberto ITA FMI TEAM Honda Motoblouz SR Motul Honda 32:28.875 -2 Laps 50.558 0

24 93 GEERTS, Jago BEL FMB Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team Yamaha 25:39.009 -6 Laps 48.959 0

25 10 VLAANDEREN, Calvin NED KNMV Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team Yamaha 16:01.834 -11 Laps 48.208 0

26 189 BOGERS, Brian NED KNMV Fantic Factory Racing MXGPFantic 16:52.814 50.980 45.781 0

27 49 GUYON, Tom FRA FFM Triumph 14:13.448 -12 Laps 47.539 0

28 326 GILBERT, Josh GBR ACU Honda 2:42.486 -18 Laps 35.671 0

29 87 BRUMANN, Kevin SUI SWISSMOTOMX-Handel Husqvarna RacingHusqvarna 46.128 -19 Laps 0.000 0

30 70 FERNANDEZ, Ruben ESP RFME Honda HRC Honda 1:17.369 31.241 0.000 0