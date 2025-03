MXGP, Tim Gajser fa sua Gara-1 del GP d’Europa. Ottimo 4° posto per Mattia Guadagnini

Un inesorabile Tim Gajser si è aggiudicato Gara-1 del Gran Premio d’Europa, terzo appuntamento del Mondiale MXGP 2025. Sul tracciato francese di Saint Jean d’Angely il portacolori della Honda ha proseguito nel suo ottimo momento, centrando un successo di estrema importanza per presente e futuro.

Tim Gajser (Honda) ha chiuso la manche inaugurale con un vantaggio di 3.9 secondi sul padrone di casa Romain Febvre (Kawasaki), mentre è terzo il belga Lucas Coenen (KTM) a 30.4.

Per tutti gli altri i distacchi sono amplissimi. Incominciando dal nostro Mattia Guadagnini (Ducati) quarto a 1:15, mentre è quinto lo spagnolo Ruben Fernandez (Honda) a 1:24. Sesta posizione per il lettone Pauls Jonass (Kawasaki) a 1:31, davanti allo svizzero Valentin Guillod (Yamaha) a 1:47. Chiude in ottava posizione l’olandese Calvin Vlaanderen (Yamaha) a 1:51, quindi in nona il norvegese Kevin Horgmo (Honda) a 1:52, mentre completa la top10 il francese Maxime Renaux (Yamaha) a 1:53.

Distanti gli altri italiani. 21° Alberto Forato (Honda) a oltre un giro, mentre Andrea Bonacorsi (Fantic) si è fermato nelle primissime fasi della gara.

Dopo questa manche la classifica generale vede al comando Tim Gasjer con 142 punti contro i 116 di Romain Febvre ed i 105 di Maxime Renaux. A questo punto la classe regina si concentra in vista di Gara-2 che prenderà il via alle ore 16.10 e che andrà a definire il vincitore del round del Gran Premio d’Europa.