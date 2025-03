MX2: Andrea Adamo trionfa in gara-2 al GP di Europa. Che lotta con Benistant

Era nell’aria. Andrea Adamo sale di livello e conquista gara-2 in quel di St Jean d’Angely, località francese che ha ospitato questo fine settimana il GP d’Europa, terzo appuntamento valido per il Mondiale 2025 di motocross. Un successo meritatissimo per il centauro italiano, reduce dalla seconda piazza ottenuta in gara-1 e di nuovo sul gradino più alto a due anni di distanza dall’ultima volta.

Sulla falsa riga di quanto successo nella prima prova, anche nella seconda uscita i big hanno dato il meglio di loro stessi, intavolando così una competizione molto gradevole e spettacolare. Il siciliano in sella alla Red Bull KTM Factory esce ancora meglio dal cancelletto rispetto a questa mattina, arrivando per terzo in una prima curva in cui il più lesto si è rivelato essere Sacha Coenen (Red Bull KTM Factory), il quale però pochi giri dopo perde la leadership della gara a causa di una caduta.

Il comando delle operazioni passa allora al vincitore di gara-1 Simon Längenfelder ( Red Bull KTM Factory), tallonato da Liam Everts (Nestaan Husqvarna Factory). Quest’ultimo però subisce il sorpasso di un Adamo molto combattivo che però si ritrova a fare sportellate con la Yamaha di Thibault Benistant, molto brillante sul passo e capace di prendersi la testa in poco tempo. Adamo però resta in scia del francese, approfittando di una sua lieve sbavatura e dando vita ad uno scontro epico in cui riesce spuntarla tenendo botta anche in un ultimo giro in cui ha fatto di tutto per chiudere le porte all’avversario, tagliando così il traguardo con un vantaggio di soli 0.568 rispetto al rivale.

Più staccato Längenfelder, alla fine terzo a +6.135 davanti a Kay de Wolf (Neestan Husqvarna Factory), quarto a +17.832 precedendo il compagno di squadra Everts, poi quinto a +22.113. Ancora top 10 infine per Ferruccio Zanchi che, sulla sua Honda, ha registrato un gap di +37.816. Quindicesimo posto invece per Valerio Lata (Honda HRC) con +49.978.

Dopo tre GP Liam Everts guida una classifica piloti cortissima con 135 punti, due in più rispetto a Langelfelder, secondo con 132. Terzo de Wolf a 130, mentre Adamo insegue al quarto posto con 124.

MX2: CLASSIFICA GARA-2 GP EUROPA