MX2, Andrea Adamo secondo GP d’Europa: bel podio in gara-1, vince Längenfelder

Comincia con il piede giusto la domenica di Andrea Adamo. Il pilota della Red Bull KTM Factory ha infatti conquistato la seconda posizione in occasione della prima gara valida per il GP d’Europa, terzo appuntamento del Mondiale 2025 di motocross, classe MX2, invertendo finalmente il cattivo trend visto fino a questo momento, che ha visto il centauro faticare nelle prime uscite.

Ottima prova quella del siciliano, finito al quinto posto nella classica bagarre ad uscita dal cancelletto, dove il più rapido è stato Karlis Alberts Reisulis (Monster Energy Yamaha), immediatamente seguito poi da Liam Everts (Nestaan Husqvarna Factory) e da Simon Längenfelder (Red Bull KTM Factory Racing). Sarà il belga a prendere il comando da lì a poco, contribuendo ad una corsa molto divertente ed avvincente.

Cambiano poi i valori in campo con il passo. Ecco allora che Längenfelder attacca Everts, mentre Reisulis perde terreno, non riuscendo a tenere testa agli avversari (finirà undicesimo). La guida di Adamo è eccellente, attenta e d’attacco. Un approccio sintetizzato da una scalata fino alla piazza d’onore, con un gap di +3.930 rispetto al vincitore, e con un buon margine rispetto ad Everts, poi terzo con +19.095 precedendo Sacha Coenen (Red Bull KTM Factory), quarto a +51.181, Thibault Benistant (Monster Energy Yamaha,+28.003) e il temibile Kay de Wolf (Nestaan Husqvarna Factory, +28.436).

Ottima top 10 poi per la Honda Di Valerio Lata, settimo a +45.809, mentre il compagno di team Ferruccio Zanchi si è accontentato della quindicesima moneta con un ritardo di +1:29.119. Nella classifica piloti Liam Everts è al comando con 119 punti, seguito da Längenfelder e Dee Wolf, entrambi appaiati a quota 112. Non lontano Adamo, quarto con 99. gara-2 sarà alle ore 15:10.

GP D’EUROPA MX2: CLASSIFICA GARA-1

1 27 LÄNGENFELDER, Simon GER DMSB Red Bull KTM Factory RacingKTM 35:28.696 0.000 51.733 25

2 80 ADAMO, Andrea ITA FMI Red Bull KTM Factory RacingKTM 35:32.626 3.930 51.638 22

3 26 EVERTS, Liam BEL FMB Nestaan Husqvarna Factory Racing Husqvarna 35:47.791 19.095 51.273 20

4 19 COENEN, Sacha BEL FMB Red Bull KTM Factory RacingKTM 35:51.672 22.976 51.181 18

5 9 BENISTANT, Thibault FRA FFM Monster Energy Yamaha Factory Yamaha 35:56.699 28.003 51.061 16

6 1 DE WOLF, Kay NED KNMV Nestaan Husqvarna Factory Racing Husqvarna 35:57.132 28.436 51.051 15

7 18 LATA, Valerio ITA FMI Honda HRC Honda 36:14.505 45.809 50.643 14

8 172 VALK, Cas NED KNMV Van Venrooy KTM Racing KTM 36:18.842 50.146 50.542 13

9 319 PRUGNIERES, Quentin Marc FRA FFM WZ RACING TEAM KTM 36:24.967 56.271 50.401 12

10 8 MC LELLAN, Camden RSA KNMV MONSTER ENERGY TRIUMPH RACING Triumph 36:25.906 57.210 50.379 11

11 47 REISULIS, Karlis Alberts LAT LAMSF Monster Energy Yamaha Factory Yamaha 36:29.445 1:00.749 50.298 10

12 51 OLIVER, Oriol ESP RFME KTM BTS RACING TEAM KTM 36:29.595 1:00.899 50.294 9

13 317 VALIN, Mathis FRA FFM Kawasaki Racing Team MXGPKawasaki 36:54.960 1:26.264 49.718 8

14 4 ELZINGA, Rick NED KNMV Monster Energy Yamaha Factory Yamaha 36:57.564 1:28.868 49.660 7

15 73 ZANCHI, Ferruccio ITA FMI Honda HRC Honda 36:57.815 1:29.119 49.654 6

16 20 MIKULA, Julius CZE ACCR TM Moto CRD Motosport TM 35:34.409 -1 Lap 48.879 5

17 256 SMITH, Magnus DEN DMU KL Racing Team KTM 35:58.333 23.924 48.337 4

18 22 BRACERAS, David ESP RFME JM Honda Racing Honda 36:05.082 30.673 48.187 3

19 389 PIETRE, Jules FRA FFM Yamaha 36:16.202 41.793 47.940 2

20 368 NILSSON, Samuel ESP RFME Young Motion powered by Resa Triumph 36:19.931 45.522 47.858 1

21 14 PERGEL, Bence HUN MAMS HTS KTM Racing Team KTM 36:24.154 49.745 47.766 0

22 696 GWERDER, Mike SUI SWISSMOTOHTS KTM Racing Team KTM 35:55.366 20.957 48.404 0

23 408 SMULDERS, Scott NED KNMV Triumph 36:26.587 52.178 47.713 0

24 338 OLSSON, Filip SWE SVEMO Young Motion powered by Resa KTM 36:58.201 1:23.792 47.033 0

25 114 VENNEKENS, Nicolas BEL FMB VNT Racing KTM KTM 37:09.315 1:34.906 46.798 0

26 234 SCHUDEL, Remo SUI SWISSMOTO KTM 37:13.040 1:38.631 46.720 0

27 220 MICHELIS, Martin EST EMF Young Motion powered by Resa KTM 35:36.705 -2 Laps 46.114 0

28 270 TZEMACH, Ofir Casey ISR IMSF Husqvarna 36:39.126 -4 Laps 39.534 0

29 744 SOULIMANI, Saad MAR FFM D.V.S junior racing TM 22:21.763 -8 Laps 47.517 0

30 95 CASAT, Enzo FRA FFM Kawasaki 11:26.791 -14 Laps 42.196 0

99 FARRES, Guillem ESP RFME MONSTER ENERGY TRIUMPH RACING Triumph did not start