MX2: Ferruccio Zanchi principe a Còzar! Il pilota vince una gara-1 fangosa nel GP di Castiglia

Gioia infinita a òozar, località spagnola che sta ospitando il GP di Castiglia, secondo appuntamento valido per il Campionato Mondiale 2025 di motocross. Ferruccio Zanchi ha infatti vinto con merito una gara-1 pesantemente caratterizzata dal terreno fangoso, figlio di una condizione meteorologica altamente problematica e migliorata solo durante la corsa.

Una prova di forza maiuscola per il pilota in forza al team Honda ufficiale, bravissimo a passare per primo alla prima curva, mantenendo alto il ritmo alto fino al traguardo guidando con estrema sicurezza malgrado una stabilizzazione della moto precaria, tanto da mettere a dura prova tutti i big coinvolti.

Nonostante un piccolo, leggero, errore arrivato a poco più di cinque minuti dalla fine, il diciottenne fiorentino si è imposto con il tempo di 35:43.354 rifilando 11.221 a Liam Everts (Husqvarna), anche lui partito bene dal cancelletto ma mai in grado di impensierire l’aggressività dell’italiano. Gara complicata, ma portata a casa con un terzo posto per l’Husqvarna del detentore del titolo Kay de Wolf (Husqvarna), il quale si è dovuto accontentare di uno scarto di 1:15.426 rispetto al nostro Ferruccio.

Da segnalare poi la quarta piazza di Thibault Benistant (Yamaha), il cui con un gap di 1:23:894 ha preceduto Simon Laengenfelder (KTM), quinto a 1:43.025. Prova davvero difficilissima invece per Sacha Coenen, soltanto undicesimo con un giro di ritardo non riuscendo a domare l’insidi del terreno.

Un errore in apertura ha invece complicato non poco il cammino di Andrea Adamo (KTM), caduto a pochi metri dal via ma capace di recuperare dal ventunesimo al nono posto con una differenza di 3:02.45. Ottima top 15 infine per l’altra Honda, quello di Valerio Lata, tredicesimo anche lui con più di un giro di svantaggio. Gara-2 si correrà alle 15.10.