MX2: al GP di Castilla-La Mancha Andrea Adamo andrà a caccia di continuità

Dopo il debutto in terra argentina, il carrozzone del motocross si sposta in Spagna, per il secondo appuntamento del Mondiale 2025 di motocross, il primo stagionale in una pista iberica. C’è grande fermento nella sempre interessante classe MX2 che, dopo un debutto di assestamento, andrà a caccia di certezze e conferme questo weekend al GP di Castilla La Mancha, in scena sul tracciato di Cozar.

Facciamo un breve riepilogo della situazione. Al momento in testa alla classifica c’è Kay De Wolf (Husqvarna) con 49 punti, seguito da Sacha Coenen (KTM), secondo a quota 46 davanti a Simon Laengenfelder (KTM), terzo a 44. Leggermente più staccato Liam Everts (Husqvarna), quarto con 36 precedendo Andrea Adamo (KYM), quinto a 32. Numeri che certificano un fatto importante: nel contesto della prima tappa, nessun centauro ha effettuato lo strappo.

Proprio da questo presupposto dovrà dunque partire Adamo, reduce da una prestazione a due facce in quel di Cordoba, dove è stato costretto al ritiro in gara-1 piazzandosi poi al secondo posto in gara-2, dove abbiamo ritrovato proprio quel pilota per certi versi mancato nella scorsa stagione: con quella garra, personalità e quella voglia di gettare il cuore oltre l’ostacolo ad ogni curva e in ogni salto.

Ci si aspetta dunque grandi cose dal siciliano, apparso rapido e soprattutto fluido nei movimenti; tutte caratteristiche che potrebbero portarlo a battagliare per il gradino più alto nel podio, in segno di una continuità che sembra già nell’aria. Non sarà certamente facile. Oltre a tutti i rivali già citati, Adamo dovrà fare i conti anche con gli altri due connazionali. vere mine vaganti di questa annata sportiva e intenzionati ad incidere. Stiamo parlando di Valerio Lata e Ferruccio Zanchi, entrambi in forza alla Honda e motivati a rubare l’occhio anche nella Ciudad Real.