Motocross, Adamo si riscatta ed è secondo in gara-2 della MX2 in Argentina. Vince Sacha Coenen

Va in archivio con la netta vittoria di Sacha Coenen gara-2 del Gran Premio d’Argentina 2025, valevole come primo round stagionale del Mondiale Motocross per la classe MX2. Il belga della KTM, fratello gemello del fenomenale Lucas (reduce dal passaggio alla MXGP), ha ottenuto il primo successo di manche dell’anno riscattandosi così prontamente dopo il negativo 9° posto di gara-1 sulla pista di Cordoba.

Sacha Coenen ha dominato la run da un capo all’altro, portandosi davanti a tutti in partenza e non mollando più la leadership della corsa fino alla bandiera a scacchi con un passo efficace e solido che ha scoraggiato il tentativo di rimonta degli inseguitori. Doppietta KTM completata dall’azzurro Andrea Adamo, campione iridato MX2 nel 2023, che ha inscenato una buona rimonta effettuando alcuni sorpassi e approfittando degli errori altrui per risalire fino alla piazza d’onore.

Un risultato molto prezioso per il siciliano classe 2003, che ha subito rialzato la testa dopo il sanguinoso ritiro di gara-1 confermando la velocità messa in mostra già ieri con l’affermazione nella Qualifying Race. Terza piazza all’arrivo per l’Husqvarna del belga Liam Everts a precedere la Kawasaki del rookie francese Mathis Valin e l’altra Husqvarna del campione mondiale in carica Kay de Wolf.

L’olandese, grazie alla vittoria della prima manche, si è imposto nella classifica assoluta del GP argentino davanti a Coenen e alla KTM del tedesco Simon Laengenfelder (6° in gara-2). In zona punti per l’Italia anche i giovanissimi Valerio Lata 12° (ma addirittura 2° nelle battute iniziali dopo una splendida partenza, per poi crollare nella seconda metà di gara) e Ferruccio Zanchi 15°.

ORDINE D’ARRIVO GARA-2 GP ARGENTINA MX2 2025

1 19 COENEN, Sacha BEL FMB Red Bull KTM Factory RacingKTM 34:07.634 0.000 49.315 25

2 80 ADAMO, Andrea ITA FMI Red Bull KTM Factory RacingKTM 34:22.314 14.680 48.964 22

3 26 EVERTS, Liam BEL FMB Nestaan Husqvarna Factory Racing Husqvarna 34:35.359 27.725 48.657 20

4 317 VALIN, Mathis FRA FFM Kawasaki Racing Team MXGPKawasaki 34:41.474 33.840 48.514 18

5 1 DE WOLF, Kay NED KNMV Nestaan Husqvarna Factory Racing Husqvarna 34:43.453 35.819 48.468 16

6 27 LAENGENFELDER, Simon GER DMSB Red Bull KTM Factory RacingKTM 34:47.336 39.702 48.377 15

7 47 REISULIS, Karlis Alberts LAT LAMSF Monster Energy Yamaha Factory Yamaha 34:50.303 42.669 48.309 14

8 8 MC LELLAN, Camden RSA KNMV MONSTER ENERGY TRIUMPH RACING Triumph 34:50.606 42.972 48.302 13

9 51 OLIVER, Oriol ESP RFME KTM BTS RACING TEAM KTM 34:54.847 47.213 48.204 12

10 9 BENISTANT, Thibault FRA FFM Monster Energy Yamaha Factory Yamaha 35:05.353 57.719 47.963 11

11 99 FARRES, Guillem ESP RFME MONSTER ENERGY TRIUMPH RACING Triumph 35:06.665 59.031 47.934 10

12 18 LATA, Valerio ITA FMI Honda HRC Honda 35:12.714 1:05.080 47.796 9

13 172 VALK, Cas NED KNMV Van Venrooy KTM Racing KTM 35:17.016 1:09.382 47.699 8

14 4 ELZINGA, Rick NED KNMV Monster Energy Yamaha Factory Yamaha 35:29.162 1:21.528 47.427 7

15 73 ZANCHI, Ferruccio ITA FMI Honda HRC Honda 35:44.798 1:37.164 47.081 6

16 319 PRUGNIERES, Quentin Marc FRA FFM WZ RACING TEAM KTM 35:51.210 1:43.576 46.941 5

17 489 WALVOORT, Jens NED KNMV KTM BTS RACING TEAM KTM 35:53.508 1:45.874 46.891 4

18 22 BRACERAS, David ESP RFME JM Honda Racing Honda 36:05.101 1:57.467 46.640 3

19 20 MIKULA, Julius CZE ACCR TM Moto CRD Motosport TM 34:24.246 -1 Lap 46.041 2

20 28 ROSSI, Marc-Antoine FRA FFM Red Bull KTM Factory RacingKTM 34:48.551 24.305 45.505 1

21 44 SILVA, Marcello BRA CBM Yamaha 34:51.315 27.069 45.445 0

22 166 PIROLI, Pietro BRA CBM Yamaha 35:46.968 1:22.722 44.267 0

23 46 BRATSCHI, Alfonso URU FUM KTM 35:59.490 1:35.244 44.010 0

24 114 VENNEKENS, Nicolas BEL FMB VNT Racing KTM KTM 36:17.896 1:53.650 43.638 0

25 251 ABARZUA, Inaki CHI FMC Yamaha 34:12.400 -2 Laps 43.413 0

26 154 PADILLA DURAN, Carlos Andres BOL FBM KTM 34:15.662 3.262 43.344 0

27 30 PASCUAL, Benjamin ARG CAMOD Honda 34:32.261 19.861 42.997 0

28 191 SALGADO, Juan Ignacio ARG CAMOD Husqvarna 35:16.196 1:03.796 42.104 0

29 288 LIPRANDI, Ignacio ARG CAMOD Honda 35:37.300 1:24.900 41.688 0

30 153 CHAMBÓN, Miqueas URU FUM Kawasaki 34:43.868 -3 Laps 39.907 0

31 88 MEDINA, Italo ECU FEM Husqvarna 34:59.213 -8 Laps 25.467 0