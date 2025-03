MotoGP su TV8 oggi, GP Argentina 2025: orario gara, differita in chiaro

Il Gran Premio di Argentina 2025 di MotoGP si disputerà nella giornata di domenica 16 marzo. Il fuso orario farà sì che la gara vada in scena nella serata italiana. La classe regina sarà preceduta, nel pomeriggio europeo, dalle categorie formative. Dunque ordine canonico, con Moto3 e Moto2 a cimentarsi in pista prima della top-class.

La gara torna in calendario dopo un anno d’assenza. L’edizione 2024 fu infatti cancellata per ragioni legate alla mancata copertura finanziaria dell’evento, dinamica che aveva generato dubbi sulla possibilità di ritrovare concretamente l’appuntamento di Termas de Rio Hondo in questo 2025.

Nel 2023, in MotoGP vinse Marco Bezzecchi davanti a Johann Zarco e Alex Marquez. La Sprint fu invece preda di Brad Binder. Per quanto riguarda la Moto2, si impose Tony Arbolino, mentre in Moto3 emerse Tatsuki Suzuki. La pista è inoltre ricordata per lo storico primo successo di Aprilia in MotoGP, concretizzatosi nel 2022 con Aleix Espargarò.

GP ARGENTINA 2025 MOTOGP IN TV

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) proporrà gratuitamente, ma in differita, le gare di MotoGP, Moto2 e Moto3.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà integralmente in diretta tutte le gare di Termas de Rio Hondo. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di garantire la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento sudamericano potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Argentina, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

PROGRAMMA TV8 IN CHIARO – GP ARGENTINA 2025

PALINSESTO DOMENICA 16 MARZO

Ore 18.35, Gran Premio MOTO3, Differita

Ore 19.50, Gran Premio MOTO2, Differita

Ore 21.35, Gran Premio MOTOGP, Differita

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP – GP ARGENTINA 2025

PALINSESTO DOMENICA 16 MARZO (ORARI ITALIANI)

Ore 14.40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 16.00, GRAN PREMIO MOTO3

Ore 17.15, GRAN PREMIO MOTO2

Ore 19.00, GRAN PREMIO MOTOGP