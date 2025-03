“Dominerà ancora di più. Aveva i decimi nel taschino”: Tardozzi sposa Marquez e scarica Bagnaia?

La Ducati ha dominato il GP di Thailandia che ha aperto il Mondiale MotoGP 2025, monopolizzando entrambi i podi del fine settimana, caratterizzati dalla medesima composizione tra Sprint Race e Gran Premio: Marc Marquez sul gradino più alto, a precedere il fratello Alex e Francesco Bagnaia. Primo e terzo posto nelle due gare per la Scuderia di Borgo Panigale con le due moto ufficiali, separate dal mezzo del team satellite Gresini.

Il risultato è eccezionale, ma sembrano essersi aperte delle crepe importanti in seno alla formazione, come ci si poteva aspettare alla vigilia della stagione vista la caratura dei due piloti che compongono il ribattezzato Dream Team. Bagnaia è apparso visibilmente sconsolato al termine delle due prove, inerme di fronte allo strapotere inscenato dal suo nuovo compagno di squadra, che ha offerto due prestazioni magistrali e che è sembrato superiore.

Lo spagnolo è stato incensato da Davide Tardozzi, team manager della Ducati: “Non me ne vogliano gli altri, ma Marc aveva quei due o tre decimi in più degli altri. Cosa che ad esempio Pecco ha avuto in altre situazioni lo scorso anno. Siamo solo all’inizio del campionato“. Allo stesso tempo, ai microfoni di GpOne.com, si era pronunciato in questo modo sul piemontese: “Penso che abbia avuto qualche problemino negli ultimi test, che non l’ha fatto arrivare preparatissimo a questa gara. Penso che dobbiamo aiutarlo a colmare quel piccolo gap che c’è per poter avere quella fiducia che aveva fino alla stagione passata“.

C’è stato anche un chiacchierato dialogo tra Tardozzi e Marquez nel parco chiuso, al termine della gara domenicale Sembrerebbe che il manager abbia detto al pilota qualcosa in riferimento al problema di pressione della gomma anteriore che lo ha costretto a stare alle spalle del fratello Alex per buona parte della gara, ma Marc ha glissato durante l’intervista. Bagnaia ha avuto un dialogo con Tardozzi e Dall’Igna e ha chiesto dei chiarimenti subito dopo la gara: “Finire terzo va benissimo, però adesso voglio capire cos’è successo“, sembra sempre in riferimento alla gomma posteriore.

La situazione non è certo delle più semplici: Marquez vola e viene elogiato da Tardozzi e Dall’Igna (che ha baciato anche il cupolino della sua moto), mentre Bagnaia è sembrato inerme sul circuito di Buriram e attardato rispetto al compagno di squadra. Il due volte Campione del Mondo, lo scorso anno secondo per una manciata di punti alle spalle di Jorge Martin, non è più al centro del progetto? Il cuore batte di più per il fuoriclasse iberico? Vedremo se qualcosa cambierà nel prossimo atto: bisognerà aspettare il weekend del 14-16 marzo per il GP di Argentina sul tracciato di Termas de Rio Hondo.