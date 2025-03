MotoGP oggi in tv, GP Argentina 2025: orari qualifiche e Sprint Race, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, sabato 15 marzo, andrà in scena una giornata particolarmente intensa a Termas de Rio Hondo (Argentina), sede del secondo round del Motomondiale 2025. Sul circuito sudamericano i piloti delle tre classi andranno a caccia della miglior prestazione possibile per occupare una posizione di prestigio in griglia di partenza e, nel caso della MotoGP, iniziare al meglio la Sprint Race.

Vedremo che cosa riuscirà a fare Francesco Bagnaia. Pecco è atteso a una reazione dopo quanto è accaduto nel primo round della stagione in Thailandia. Un Marc Marquez scatenato a Buriram, volendo dimostrare al suo compagno di squadra in Ducati ufficiale il proprio valore. In un contesto privo del campione in carica, Jorge Martin, a tenere banco il duello interno al team di Borgo Panigale.

Da capire se ci saranno altri piloti che riusciranno a inserirsi. L’Aprilia, orfana di Martin, spera in un Marco Bezzecchi che in passato in terra argentina ha fatto belle gare, mentre la Yamaha e la Honda si augurano di mostrare segnali di vitalità. Stesso discorso per la KTM con lo spagnolo Pedro Acosta.

Il sabato del round di Termas de Rio Hondo, in Argentina, sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport MotoGP (208) nell’intera programmazione. Inoltre, su Sky Sport Uno (201), sarà trasmessa la gara sprint. Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche delle tre categorie che la Sprint Race di quest’oggi, mentre le pre-qualifiche di Moto2 e di Moto3 e le libere 2 di MotoGP saranno coperte in esclusiva dai canali di Sky Sport. Il sabato argentino potrà essere interamente seguito anche in streaming sull’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), sulla piattaforma a pagamento NOW e in chiaro sul sito internet TV8.it. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali del day-2.

MOTOGP OGGI IN TV

Sabato 15 marzo (orari italiani)

Ore 12.40-13.10, Moto3, Pre-qualifiche 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208)

Ore 13.25-13.55, Moto2, Pre-qualifiche 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208)

Ore 14.10-14.40, MotoGP, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208)

Ore 14.50-15.05, MotoGP, Qualifiche – Q1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), TV8

Ore 15.15-15.30, MotoGP, Qualifiche – Q2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), TV8

Ore 16.50-17.05, Moto3, Qualifiche – Q1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), TV8

Ore 17.15-17.30, Moto3, Qualifiche – Q2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), TV8

Ore 17.45-18.00, Moto2, Qualifiche – Q1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), TV8

Ore 18.10-18.25, Moto2, Qualifiche – Q2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), TV8

Ore 19.00, MotoGP, Sprint Race (12 giri) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8

