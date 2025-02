MotoGP oggi, GP Thailandia 2025: orari qualifiche e Sprint, tv, streaming, differita TV8

Nelle prime ore del mattino italiano di oggi, sabato 1° marzo, giornata piuttosto intensa in Thailandia, sede del primo round del Motomondiale 2025. Sul tracciato di Buriram assisteremo a prove libere, qualifiche e alle Sprint Race, in riferimento alla MotoGP, e lo spettacolo non mancherà di certo. Una pista molto tecnica con accelerazioni e frenate molto decise che metterà a dura prova i centauri.

Francesco Bagnaia dovrà recuperare dopo un day-1 complicato. Quanto accaduto nelle pre-qualifiche, con la segnalazione della bandiera gialla e la cancellazione del suo tempo, a causare l’esclusione dalla Q2, potrebbe essere un episodio tale da condizionare l’intero fine-settimana di Pecco.

Ne potrebbe approfittare il suo compagno di squadra Marc Marquez, eccezionalmente veloce fin dal primo turno di prove libere e a gestire senza particolari patemi il time-attack per rientrare nel novero della top-10 delle pre-qualifiche citate. Vedremo se e quanto Bagnaia saprà recuperare e quali saranno i centauri in grado di inserirsi nella lotta tutta interna alla squadra ufficiale di Borgo Panigale.

Il sabato del GP della Thailandia, primo round del Motomondiale 2025, sarà trasmesso nella sua interezza in tv da Sky Sport Uno (201) e da Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo e su NOW. Vi sarà anche la copertura in chiaro in diretta offerta da TV8 relativamente alle qualifiche delle tre classi e alla Sprint Race della massima cilindrata. Stesso discorso in streaming su TV8.it. Non è prevista la trasmissione in chiaro delle pre-qualifiche di Moto3 e Moto2 e delle prove libere odierne delle tre categorie.

GP THAILANDIA 2025 MOTOGP OGGI

Sabato 1° marzo (orari italiani)

Ore 2.40-3.10 Moto3, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 3.25-3.55 Moto2, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 4.10-4.40 MotoGP, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 4.50-5.05 MotoGP, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 5.15-5.30 MotoGP, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 6.50-7.05 Moto3, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 7.15-7.30 Moto3, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 7.45-8.00 Moto2, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 8.10-8.25 Moto2, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 9.00 MotoGP, Sprint – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

PROGRAMMA GP THAILANDIA 2025: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: il sabato del GP di Thailandia, primo round del Motomondiale 2025, sarà trasmesso nella sua totalità in tv da Sky Sport Uno (201) e da Sky Sport MotoGP (208). Vi sarà inoltre la copertura in chiaro offerta da TV8 relativamente alle qualifiche delle tre categorie e alla Sprint Race della massima cilindrata. Le prove libere di MotoGP e le pre-qualifiche di Moto3 e di Moto2 saranno esclusiva di Sky Sport.

Diretta streaming: la copertura sarà garantita interamente da SkyGo e NOW, in chiaro per le qualifiche delle tre classi e la Sprint Race della massima cilindrata su TV8.it. Le prove libere di MotoGP e le pre-qualifiche di Moto3 e di Moto2 saranno esclusiva di Sky Sport.

Diretta testuale: OA Sport.

MOTOGP SU TV8

Sabato 1° marzo (orari italiani)

Ore 4.50-5.05 MotoGP, Q1 – Diretta tv in chiaro.

Ore 5.15-5.30 MotoGP, Q2 – Diretta tv in chiaro.

Ore 6.50-7.05 Moto3, Q1 – Diretta tv in chiaro.

Ore 7.15-7.30 Moto3, Q2 – Diretta tv in chiaro.

Ore 7.45-8.00 Moto2, Q1 – Diretta tv in chiaro.

Ore 8.10-8.25 Moto2, Q2 – Diretta tv in chiaro.

Ore 9.00 MotoGP, Sprint – Diretta tv in chiaro.